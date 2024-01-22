Экс-аналитик ЦРУ: необразованность мешает американцам по-настоящему понять Россию

Американцы в силу своей необразованности всё ещё считают Россию слабой, хотя это и не соответствует действительности, заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, в американских школах и вузах не рассказывают о других странах и их культуре. поэтому жители США не видят разницы между Россией и Советским Союзом. Тем временем, современная Россия в области образования намного превосходит Америку, заметил Джонсон.

Когда речь заходит о причинах такого отношения — отказа от переговоров с Россией — каждый раз, когда Путин хотел начать переговоры с Западом, они думали, что Россия проявляет слабость. Это представление всё ещё в силе спустя 19 месяцев конфликта, приведшего Украину к катастрофе. Похоже, что они всё ещё считают Россию слабой. Где корни подобного мышления? Почему они считают Россию слабой? Россия сейчас в лучшем положении, чем до начала этого конфликта, как в экономическом, так и в военном отношении.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Ну, они просто необразованны. Образовательная система в США просто ужасна. Там толком не учат ничему, что связано с иностранной культурой, другими странами. Среднестатистический американец всё ещё полагает, что Россия — это то же, что СССР, что это коммунистическое государство, что там диктатура, нет никаких свобод, верит во всю эту чушь, которую распространял Александр Солженицина, который приехал сюда в качестве изгнанника в 70-х.

Когда они исходят из этого тезиса, что Россия — это зло, Россия плохая, любой, кто пытается представить альтернативный взгляд, подвергается нападкам. Это просто намеренная слепота, по-другому не назовёшь. Ведь как только ты начнёшь воспринимать Россию такой, какая она есть, ты увидишь огромный контраст с тем, что представляют собой США.

Среднестатистический ученик в российской школе или студент университета гораздо умнее среднестатистического американца. Они лучше нас знают и у них больше часов математики естественнонаучных предметов, чем в среднем американском учебном заведении. Они знают больше языков, чем среднестатистический американец.





При этом русских всегда считали каким-то отсталым, неотёсанным сбродом. Но вообще-то именно они выиграли Вторую мировую войну, а уж никак не европейцы. Европейцев разбили. Не британцы отбили немцев, а русские. И именно поражение, которое нанесли русские немецкой армии на Востоке довольно сильно облегчило западным союзникам задачу в Западной Европе, когда они с боями продвигались в сторону Германии в 1944-1945 годах.

Так, что для европейцев это очень давняя история. Мне кажется, они всё ещё злятся на большевиков за убийство царской семьи.

Дата выхода в эфир: 21 января 2024 года