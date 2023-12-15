NYP: забеременеть могут не только женщины — уверены в американских школах

Старшеклассник из Сиэтла показал отрицательный результат по тесту «Понимание гендера» за то, что сказал, что забеременеть могут только женщины, сообщает New York Post. Представитель школьного округа подтвердил, что парень не прошёл тест на инклюзивность и, соответственно, получил «незачёт».

Старшеклассник из Сиэтла получил незачёт по тесту за то, что сказал, что забеременеть могут только женщины, сообщает New York Post. Темой теста было «Понимание гендера», в нём требовалось ответить на вопросы, пометив их «да» или «нет».

Ученик согласился с утверждениями, что «только женщины могут забеременеть» и «у всех мужчин есть пенисы». Оба ответа были признаны неверными, и в результате тест был провален. Об этом сообщила мать мальчика, которая пожелала не называть своего имени из-за опасений, что сына могут наказать.

«Я пытаюсь понять, насколько законно учить недостоверной информации и заставлять студентов отвечать вопреки их убеждениям или получать плохие отметки», — цитирует NYP слова матери мальчика.

По её информации, другие вопросы теста были не менее странными и касались употребления местоимений в зависимости от пола человека. Она также отметила, что её сына часто ругают учителя в школе за то, что он белый и, по их словам, является расистом и «порождением патриархата, который учит маленьких мальчиков ни о чём не заботиться».

В ответ на запрос государственные школы Сиэтла заявили, что целью теста было развитие инклюзивности, что полностью соответствует тематике уроков этнических исследований. В описании курса говорится, что учащиеся будут «изучать… глобальную экономику, общество и культуру».

«Школы Сиэтла по-прежнему привержены созданию инклюзивной среды, которая поощряет изучение современных проблем, в частности, изучение систем власти, таких как расизм и патриархат. Эта приверженность распространяется на предоставление пространства для вдумчивого изучения и диалога по этим вопросам», — говорится в ответе за запрос NYP.

Представитель округа также подтвердил, что ученик получил негативную оценку, но заверил, что это не повлияет на общую оценку по предмету. Мать старшеклассника настаивает, что он имел право давать ответы, которые соответствовали не только его собственным убеждениям, но и были точны с медицинской и научной точек зрения. По крайней мере, какими эти точки зрения были раньше.