В 1935 году Британия тратила на оборону 3% ВВП; когда её политика умиротворения потерпела провал и началась Вторая мировая, то военные расходы резко возросли, напоминает бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат в своей статье для The Daily Telegraph. По его словам, сейчас Соединённое Королевство со своими «жалкими расходами на оборону» повторяет ошибки 1930-х годов.

Жалкие расходы Британии на оборону — это повторение ошибок 1930-х годов, пишет в своей статье для The Daily Telegraph бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат.



Вывод из эксплуатации фрегатов HMS Westminster и HMS Argyll в этом году — как минимум за четыре года до того, как их преемники HMS Glasgow и HMS Cardiff смогут вступить в строй, — это несомненное повторение истории, уверен автор.



Риски в сфере обороны необходимо оценивать в контексте текущих мировых событий, указывается в статье. Последствия конфликта между Израилем и ХАМАС уже оказали серьёзное влияние на международные морские маршруты и мировую торговлю, что неизбежно усугубит кризис стоимости жизни в Британии, которая как островное государство зависит от морского импорта и экспорта.



«В этом контексте вывод из эксплуатации двух вполне исправных военных кораблей не имеет особого смысла», — подчеркнул Даннат.



Помимо войны на Ближнем Востоке, всё ещё существует угроза европейской безопасности из-за продолжающегося конфликта на Украине.



«Из-за модернизации всего лишь 148 танков Challenger 2 и из-за отказа от модернизации боевых машин пехоты Warrior британская армия окажется самой маленькой за столетие, притом что на её современный боевой потенциал неодобрительно косятся многие наши союзники, не говоря уже о потенциальных врагах», — отметил Даннат.



По его словам, за сдерживание войны приходится платить, но ведение войны затмевает эти расходы. В 1935 году Великобритания потратила на оборону 3% ВВП. Когда политика умиротворения провалилась и началась война, Лондону пришлось увеличить расходы, а после того, как британская армия потерпела поражение во Франции, ВВС Соединённого Королевства вообще пришлось вступить в борьбу за контроль над британским небом.



«Мы тратили на оборону около 40 процентов. Такова цена неспособности сдержать войну, — напомнил Даннат. — Сегодня мы тратим на оборону менее 2,3 процента. Стоит ли удивляться, что корабли списываются, а танки отправляются на металлолом?»