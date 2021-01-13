New York Times: в Пентагоне решили вооружить бойцов Нацгвардии ради безопасной инаугурации Байдена

Пентагон вооружит бойцов Национальной гвардии, которые будут отвечать за безопасность на Капитолийском холме в день инаугурации Джо Байдена, пишет The New York Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.



Ожидается, что в Вашингтоне будут задействованы до 15 тыс. членов Нацгвардии. Из них вооружены будут по меньшей мере те, кто займётся обеспечением безопасности в районе Капитолия.



Это решение принял министр Сухопутных войск США Райан Маккарти после встречи со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессменом-демократом от штата Флорида.



Как заявили изданию сотрудники конгресса, в ходе этой беседы Пелоси потребовала, чтобы Пентагон занял более жёсткую позицию, после того как на прошлой неделе подстрекаемая президентом Трампом толпа ворвалась в Капитолий.



Представители Пентагона говорят, что их глубоко тревожат запланированные на следующую неделю акции протеста в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена.



По словам официальных лиц, около 16 группировок — часть из которых заявляют, что будут вооружены, при этом большинство из них состоят из ярых сторонников Трампа, — уже зарегистрировались для проведения акций протеста в Вашингтоне.



Один из сотрудников Пентагона сообщил, что правоохранительные органы сейчас прорабатывают различные варианты развития событий, в том числе худший сценарий, при котором люди с огнестрельным оружием пытаются напасть на высокопоставленных лиц, или «самолёты-смертники» пытаются проникнуть в закрытую зону воздушного пространства столицы, или управляемые с расстояния беспилотники используются для атаки на толпу.