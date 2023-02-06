Breitbart: американский конгрессмен обещает прекратить финансирование Украины из расходов США
Конгрессмен от штата Кентукки Томас Мэсси рассказал в эксклюзивном интервью Breitbart, что, по его мнению, он и другие консерваторы убрали бы финансирование Украины из обязательных законопроектов о расходах. Об этом Мэсси заявил в тот момент, когда Соединённые Штаты готовятся отправить танки на Украину.
Представитель крыла Республиканской партии, сторонники которого придерживаются политики невмешательства, давно выступает против помощи и втягивания Соединённых Штатов в то, что сейчас всё больше превращается в затяжной конфликт между Россией и Украиной. Мэсси отметил, что американцы всё больше разочаровываются в кажущейся бесконечной поддержке Америкой конфликта Украины с Россией и в том, что руководство конгресса решило включить помощь в обязательные законопроекты о расходах, такие как резолюция о продолжении финансирования и сводный законопроект о расходах. Он назвал этот шаг «отвратительным» и «подлым» для США.
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