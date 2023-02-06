Focus: Германия не сможет передать Украине свои подлодки

Передача Украине немецких субмарин не представляется возможной, пишет Focus Online. Издание отмечает, что немецкие подлодки крайне сложны в использовании и обслуживании, потому обучение их управлению может занять годы. Кроме того, даже в случае согласия подлодки не смогут войти в Чёрное море, поскольку проливы сейчас закрыты для военных судов.

После того как несколько стран Запада одобрили поставку Украине новых танков, Киев сразу попросил боевые самолёты, пишет Focus Online: теперь же экс-посол Украины в ФРГ и нынешний замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросил у Германии поставок подводных лодок.

У себя в Twitter Мельник написал, что немецкий концерн Thyssenkrupp производит одни из лучших подлодок в мире: Украине они нужны, для того чтобы выдавить российский Черноморский флот от украинских берегов. Несмотря на это, в НАТО исключают возможность поставок субмарин.

Как отмечает издание, с самого начала конфликта у Украины не хватает возможностей, для того чтобы противостоять российским военно-морским силам. По мнению военного эксперта Йоханнеса Петерса, поставка Киеву подлодок могла бы повлиять на расклад сил, однако передача такого типа вооружений связана со многими трудностями. В частности, одних подводных лодок будет мало: для них нужно обеспечить запчасти, снабжение и ремонтные мощности.

Вторая проблема заключается в том, что немецкие подлодки класса 212А крайне трудны в обслуживании и управлении, отмечает Петерс. Таким образом, на соответствующее обучение украинских моряков могут уйти годы. Петерс подчёркивает, что обучение пользованию подлодкой гораздо сложнее, чем пользованию танком, хотя бы потому, что экипаж одной подлодки класса 212А состоит из 28 человек.

Ещё одна проблема заключается в том, что сейчас черноморские проливы закрыты для военных судов, отмечает Focus Online. В случае если Турция разрешит пропустить немецкую подлодку, это будет означать, что проливы снова открыты для всех и Россия, в свою очередь, получит возможность усилить свою черноморскую группировку.

Кроме того, передача подлодок типа 212А Украине будет автоматически означать ослабление НАТО, пишет издание. По словам Петерса, все шесть немецких подлодок 212А предназначены для выполнения важных задач в рамках альянса.