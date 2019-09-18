Breitbart: НКО требует от России отчёта о предполагаемых пожертвованиях американским вузам

Американская некоммерческая организация «Проект Клэрион» составила собственный доклад о пожертвованиях американским вузам, в котором утверждается, что за период с 2012 года они получили более $10 млрд от иностранных спонсоров. Авторы доклада призывают потребовать отчёта от всех фигурирующих в их списке государств, включая Россию и Китай, о том, что они «получают взамен», пишет Breitbart.

Некоммерческая организация «Проект Клэрион», известная своими «разоблачительными» документальными фильмами об опасности экстремистской идеологии, подготовила доклад о том, что американские колледжи и университеты получают многомиллиардные пожертвования из «враждебных» Америке государств. Как сообщает Breitbart, это «независимое расследование» о влиянии иностранных финансовых вложений на американскую систему образования было начато после заявления Министерства образования США о проведении расследования в отношении крупных пожертвований, полученных Джорджтаунским и Техасским университетами, в рамках «масштабных усилий по отслеживанию поступающих в американские колледжи финансовых потоков из-за рубежа».



По словам представителей «Проекта Клэрион», они использовали данные, полученные Министерством образования на основании федерального закона, требующего от американских вузов сообщать о контрактах и пожертвованиях на сумму от $250 тыс. И на основании этого подготовили собственный доклад, где утверждается, что за период с 2012 года американские университеты и колледжи получили из-за рубежа более $10 млрд, пишет Breitbart.



«Эти цифры трудно себе представить, но возможно, это всего лишь верхушка айсберга», — заявил в интервью Breitbart Райан Мауро, возглавляющий в НКО «Проект Клэрион» отдел по расследованиям. Он также подчеркнул, что статистика Министерства образования США не в полной мере отражает степень «иностранного влияния», так как следует учитывать ещё суммы, о которых вузы, по его словам, «не сообщают», а также суммы, которые направляются из-за рубежа «через подставные организации».



В июне этого года агентство Associated Press сообщило, что американские следователи, ведущие расследование в связи с иностранными пожертвованиями Джорджтаунскому и Техасскому университетам, не ограничились Катаром и занялись поиском информации относительно контактов американских вузов с Россией, Китаем и Саудовской Аравией, а также с конкретными компаниями из этих стран. В частности, следователи отдали распоряжение обоим вузам предоставить данные относительно средств, полученных со стороны таких китайских технологических гигантов, как Huawei и ZTE, которые рассматриваются американскими властями в качестве «угрозы» для национальной безопасности. «Джорджтаунский университет также попросили предоставить детальную информацию о деньгах, которые он получал от любых источников из Саудовской Аравии или России, включая «Лабораторию Касперского» — российскую компанию, работающую в сфере кибербезопасности», — говорится в статье.



Кроме этих двух крупных вузов, десятки других учебных заведений в США также получают крупные суммы денег от различных иностранных организаций, сообщает Breitbart: «В некоторых случаях финансирование поступает через связанные с иностранным государством организации, которые имеют отношение к подрывной деятельности, шпионажу, терроризму и экстремистской идеологии. Например, связанный с терроризмом Катарский фонд в 2018 году передал в дар Джорджтаунскому университету умопомрачительную сумму в 33 миллиона долларов», — говорится в докладе «Проекта Клэрион».



По словам Мауро, в составленном ими списке лидирует Катар, который в сумме перевёл 28 американским вузам около $1,4 млрд. Аналогичные методы использует Иран и другие «недружественные» Америке силы, заявил эксперт в интервью Breitbart: «Например, иранский режим использовал так называемый Фонд Алави для направления денег в университеты. Поскольку данная организация зарегистрирована и находится в США, эти поступающие от Ирана суммы не указываются в финансовых отчётах. Некоторые связанные с террористами подставные организации «Братьев-мусульман»*, такие как Международный институт исламской мысли, тоже могут жертвовать средства вузам так, что эти переводы не находят отражения в учётных данных Министерства образования».



В целом в списке стран, выделяющих американским вузам наиболее щедрые пожертвования, Россия занимает четвёртое место, утверждают представители «Проекта Клэрион». Из Москвы переводят средства таким элитным колледжам в США, как Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт, а также Стэнфордский и Йельский университеты, сообщают авторы доклада. Причём миллионы долларов, по их словам, американским колледжам переводит не только Россия, но даже такие опустошённые военными конфликтами и кризисами государства, как Сирия, Ирак, Ливан и Венесуэла, говорится в статье.



Общий перечень пожертвований с 2017 года, согласно данным «Проекта Клэрион», выглядит следующим образом: кроме Катара, в число 13 «самых щедрых» стран также входит Китай, который пожертвовал $680 млн нескольким десяткам американских вузов, Саудовская Аравия — около $ 650 млн, ОАЭ — $230,9 млн, Россия — $99 млн, Кувейт — $65,7 млн, Ирак — $44 млн, Турция — $37,7 млн, Ливан — $5,7 млн, Пакистан — $4,8 млн, Венесуэла — $3 млн, и Сирия, которая «выделила по миллиону долларов Университету Джонса Хопкинса и Гарвардскому университету», сообщает Breitbart.



«Сам по себе список ошеломляет», — подчёркивается в статье. И это может повлечь крайне серьёзные последствия для национальной безопасности США, заявляет Мауро: «Ключевой вопрос, который мы должны задавать по каждому переводу средств, заключается в следующем: «Что эти страны получают взамен?» Неужели мы действительно верим, что они вносят эти пожертвования, так как очень сильно заботятся о благосостоянии американских университетов и колледжей? Конечно, нет». В качестве примера он упомянул Институты Конфуция, которые по всему миру создаёт Китай: «Эти институты явно служат в качестве баз для ведения идеологической войны, формируя взгляды американских студентов. Мы должны исходить из того, что другие враждебные Западу страны изыскивают такие же возможности».



Все перечисленные в докладе страны обязаны «в срочном порядке» предоставить отчёт о целях поступающего от них в Америку финансирования, подчеркнул Мауро. «Средства у этих государств не безграничные. Они продолжают осуществлять эти пожертвования по одной простой причине — потому что вполне удовлетворены результатами. Но каковы эти результаты? Как данные пожертвования способствуют продвижению их планов и замыслов? И почему мы, американский народ, не знаем, что происходит? Я надеюсь, что выпускники вузов, профессорско-преподавательский состав, студенты и научные работники сделают следующий шаг и потребуют ответов от этих университетов и колледжей», — заключил представитель «Проекта Клэрион» в интервью Breitbart.



* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.