Американский политолог: Зеленский отнюдь не такой поборник демократии, каким его рисуют в США

Хвалебные оды, которые поют американские публицисты и политики Владимиру Зеленскому, имеют не слишком много общего с действительностью: украинский президент так широко применяет авторитарные методы, что называть его защитником демократических ценностей никак нельзя, полагает американский политолог Тед Гален Карпентер. Как пишет аналитик в своей статье для 19FortyFive, усилия сторонников Зеленского внутри США во многом напоминают агиткампанию в поддержку лидера ангольских повстанцев Жонаша Савимби, развёрнутую американскими консерваторами в 70-х годах.

Сторонники нынешнего курса Вашингтона на украинском направлении часто изображают президента Украины Владимира Зеленского «благородным поборником демократии», который достоин того, чтобы получать всё больше военной помощи от США, пишет на страницах 19FortyFive исследователь Института Катона Тед Гален Карпентер. Как напоминает эксперт, самым свежим примером такого «преклонения» стала реакция на обращение Зеленского к конгрессу США в конце декабря: во многих американских СМИ это выступление украинского лидера сравнили со знаменитой речью Уинстона Черчилля перед конгрессменами в декабре 1941-го, подчёркивая, что Зеленский заслуживает от американских граждан благодарности и восхищения за то, что он защищает «свободный мир».

Как подчёркивает Карпентер, авторы хвалебных од Зеленскому при этом совершенно не принимают во внимание всё более многочисленные свидетельства того, что президент Украины «вопиющим образом урезает гражданские свободы и демократические нормы», и оттого их «заискивания» всё больше напоминают то отношение, которого удостаивался в своё время «прошлый псевдозащитник демократии» — ангольский партизанский лидер и основатель партии «Национальный союз за полную независимость Анголы» (УНИТА) Жонаш Савимби.

В период между серединой 70-х и началом 90-х годов прошлого века множество политических и медийных фигур в США — в особенности консервативного толка — активно выступали за оказание самой широкой поддержки УНИТА, которая вела в те годы вооружённое сопротивление против ангольского правительства, продолжает автор. Как отмечает аналитик, сторонники Савимби организовали для него в 1979 году целый агитационный тур, а также помогли ему встретиться с членами американского конгресса и президентской администрации США в 1981-м, 1986-м и 1989-м.

Хотя тревожные признаки того, что УНИТА на деле использует внутри Анголы авторитарные и крайне жёсткие методы, начали проявляться довольно рано, одержимость Савимби сохранялась, а его многочисленные фанаты внутри США превозносили его не только с позиции соответствия американским интересам, но и исходя из соображений морально-этического характера — то есть вели себя примерно так же, как сегодня поступают сторонники Зеленского, констатирует Карпентер. Ангольскому повстанческому лидеру вручали награды различные консервативные организации, постпред США при ООН Джин Кёркпатрик называла его «одним из немногих настоящих героев нашего времени», а американский президент Рональд Рейган в своём дневнике отзывался о нём как о «хорошем человеке», перечисляет эксперт.

В те же времена член сената США от Юты Оррин Хэтч говорил, что Савимби при личной встрече впечатлил его «честностью, принципиальностью и религиозными убеждениями», и подчёркивал, что в Анголе идёт отнюдь не гражданская война, а идеологическая битва между «тоталитаризмом по-советски с одной стороны и свободой, правом на самоопределение и демократией — с другой», а США, оказав ангольскому лидеру поддержку, «дадут миру мощный сигнал о том, что мы твёрдо намерены помогать борцам за свободу сопротивляться гегемонии коммунистов», цитирует Карпентер. Если в этих словах заменить «тоталитаризм по-советски» на «авторитаризм», а «гегемонию коммунистов» на «российскую агрессию», то получится практически то же самое, что сегодня твердят о Зеленском, отмечает политолог.

Одним из самых неудобных эпизодов агиткампании в пользу Савимби, с годами становившейся всё более напористой и слепой, стала публикация на страницах The Wall Street Journal статьи, которую приписали самому ангольскому лидеру, но на деле — судя по ряду признаков — большей частью написали за него, пишет Карпентер. Как поясняет аналитик, в этом материале устами Савимби провозглашались достоинства капитализма и демократии и говорилось, что, если Вашингтон поможет УНИТА свергнуть просоветское правительство в Луанде, Ангола сможет стать эталонным представителем и той, и другой систем. Аналогичные мысли Савимби изложил уже лично в 1989-м, выступая с лекцией в авторитетном американском фонде «Наследие».

И в статье, и в выступлении Савимби говорил именно то, что от него хотели услышать поборники демократии в США: он обещал, что целью УНИТА является не просто победа над режимом, но построение демократического строя, основанного на многопартийности, религиозной терпимости, свободе слова и экономических свободах, рассказывает Карпентер. Вот только на тех территориях, которые смогла взять под свой контроль УНИТА, этих принципов она отнюдь не придерживалась — партия сохраняла всю власть в своих руках, подвергала преследованиям реальных и потенциальных политических оппонентов (в круг которых в итоге вошли некоторые из самых близких соратников самого Савимби) и систематически нарушала права граждан, что выливалось в том числе и в военные преступления, подчёркивает автор.

По мнению политолога, репрессивные меры, к которым прибегает сегодня украинское правительство, постепенно становятся почти настолько же огульными — и вызывают всё больше тревоги. С момента начала российской спецоперации Зеленский успел под предлогом военного положения запретить 11 оппозиционных партий, слить все государственные телеканалы в единую платформу, принял закон, дополнительно усложняющий жизнь независимой прессе, а также попытался запретить Украинскую православную церковь, перечисляет Карпентер.

Зеленский и его правительство теперь не намерены терпеть даже самых мирных своих противников не только внутри страны, но и за рубежом: летом прошлого года Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД) опубликовал чёрный список критиков Киева, куда было включено немало выдающихся американцев, продолжает автор. По мысли Карпентера, этот список по своей природе стал «невысказанной прямо угрозой» — и это стало очевидно в сентябре, когда ЦПД обнародовал новую версию списка из 35 фамилий, заклеймив всех перечисленных «террористами» и «военными преступниками» и указав их адреса.

Главное отличие между поддержкой в адрес Савимби и нынешними дифирамбами в сторону Зеленского заключается в том, что в случае «ангольского мошенника» агиткампания имела явную политическую окраску: его воспевали в первую очередь именно консервативные организации и политики, тогда как либералы относились к нему весьма прохладно, а порой и вовсе враждебно, полагает эксперт. К несчастью, Зеленскому оказывают поддержку с обоих политических флангов — и при этом и либералы, и консерваторы отказываются признавать «демократические и идеологические изъяны» своего клиента, сетует аналитик. Впрочем, на взгляд Карпентера, такая верность может в итоге выйти сторонникам украинского лидера боком — как это в своё время случилось с фанатами Савимби.