СТРАНА: после приезда американских ревизоров Зеленский обещает новые отставки

11:17
Организаторы учений ОДКБ обсудят вопрос привлечения российско-белорусской группировки
Начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в Белоруссии обсуждают вопрос привлечения совместной российско-белорусской группировки в манёврам.
11:15
В ОДКБ сообщили о росте численности террористов ИГ на южных границах Таджикистана
На территории Афганистана находятся около 6,5 тыс. боевиков террористической организации ИГ*, из которых порядка 4 тыс. располагаются на южных границах Таджикистана. Об этом заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.
11:13
Косторная сообщила об отношениях с фигуристом Куницей
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная объявила о романтических отношениях с фигуристом Георгием Куницей.
11:05
Начштаба ОДКБ Сидоров заявил, что учения «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии
Планирующиеся изначально в Армении учения «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
11:04
Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле
Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» устроили массовую драку в одном из отелей Турции.
11:02
В России за сутки госпитализировали 1662 человека с коронавирусом
За сутки в России выявили 9826 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 11 006 пациентах с COVID-19.
10:53
Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине
Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции на Украине.
10:51
Источник: Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти
Стало известно, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Романа Костомарову не ампутировали кисти рук.
10:44
Власти опасаются расширения российской спецоперации на Одесскую область
Советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что Киев опасается расширения российской специальной военной операции на Одесскую область.
10:43
Марочко заявил, что бойцы ВСУ сбегают с позиций под Артёмовском без приказов командования
В районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике фиксируются случаи панического бегства подразделений Вооружённых сил Украины со своих позиций у города.
10:42
В парламенте Грузии зарегистрировали законопроект об иноагентах
Депутаты грузинского парламента от общественного движения «Сила народа» зарегистрировали законопроект о создании реестра иноагентов, заявил один из лидеров ОД Гурам Мачарашвили.
10:40
Булыкин назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2022/23.
10:34
В МВФ заявили, что Украине нужно $40—48 млрд на поддержку экономики
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила сумму, необходимую Украине для поддержки экономики в 2023 году, в $40—48 млрд.
10:28
Волкановски: если бы Махачев был моего размера, я бы размазал его
Австралийский боец Александер Волкановски отреагировал на своё поражение от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке UFC 284.
10:26
Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию компании в России
Совет директоров VK 13 февраля одобрил возможную перерегистрацию компании в России с Британских Виргинских островов при определённых условиях.
10:26
Число пенсионеров в России снизилось до 41,8 млн
Согласно данным на 1 января 2023 года, число пенсионеров на учёте в Социальном фонде России составило 41,78 млн.
10:26
Начальник штаба ОДКБ заявил о напряжённой ситуации в зоне ответственности организации
Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаётся сложной и напряжённой. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
10:21
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога во вторник, 14 февраля, объявлена на всей территории Украины.
10:13
Бьорндален, Хенкель, Вильхельм и Фишер стали первыми членами Зала славы IBU
Международный союз биатлонистов (IBU) учредил Зал славы биатлона и объявил его первых членов.
10:07
Захарова заявила, что Киев пытается втянуть Кишинёв в жёсткое противостояние с Россией
Власти Киева путём дезинформации пытаются втянуть Кишинёв в противостояние с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
10:04
«Матч ТВ»: первую ампутацию на руке у Костомарова провели ещё на прошлой неделе
Стали известны новости подробности операции по ампутации кисти рук олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
09:56
Захарова опровергла обвинения Санду о плане России по «дестабилизации ситуации в Молдавии»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что у российской стороны есть план по «дестабилизации ситуации» в республике.
09:50
Трусова: я не люблю, когда ругают или кричат во время тренировочного процесса
Серебряная призёрка Олимпиады в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос, в какой тренерской группе ей комфортно работать.
09:50
Сальдо заявил, что пособники ВСУ после задержания быстро «перековываются»
Пособники ВСУ в Херсонской области после задержания недолго сопротивляются и начинают работать на нужды военных региона, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
09:48
Рогов заявил, что Киев планирует начать дискредитацию работы Запорожской АЭС
Украинские власти планируют начать дискредитацию работы Запорожской АЭС и раскручивать фейк о подготовке россиянами экологической катастрофы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
09:35
Месси проведёт встречу с ПСЖ по поводу продления контракта после матча с «Баварией»
Руководство «Пари Сен-Жермен» и нападающий Лионель Месси в скором времени проведут встречу по поводу продления сотрудничества.
09:32
Совет глав стран СНГ назначили на 13 октября в Бишкеке
Совет глав государств СНГ состоится 13 октября в Бишкеке, заявил замглавы МИД Киргизии Асеин Исаев.
09:24
Трусова: плачу, когда пересматриваю свою реакцию на Олимпиаде
Серебряная призёрка Олимпиады в Пекине Александра Трусова рассказала, с какими чувствами она пересматривает свою реакцию на второе место на Играх-2022.
09:18
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами Берингова моря. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
09:13
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Дубай Сити»
В рамках тренировочного сбора в ОАЭ санкт-петербургский «Зенит» проведёт матч с «Дубай Сити».
09:05
МИД России: в отличие от Запада Москва не торгует оружием для стравливания других
В отличие от Запада, Россия не продаёт другим странам оружие, чтобы стравить народы в своих интересах, заявил глава четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.
09:03
Вингер киевского «Динамо» рассказал, в чём главное отличие украинцев от россиян
Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший за «Тамбов», назвал главную разницу между россиянами и украинцами.
08:52
Червиченко: Абаскаль — самый адекватный тренер «Спартака»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с клубом.
08:51
Устроившего стрельбу в университете Мичигана обнаружили мёртвым
Устроившего стрельбу в университете Мичигана нашли мёртвым — по предварительным данным, он скончался от нанесённого самому себе ранения.
08:47
В МИД России допустили поставки боевой авиации в Турцию при заинтересованности Анкары
Российская сторона готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации при заинтересованности Анкары, заявил глава четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
08:44
В МИД России заявили, что газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на рынок
Реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
08:35
Капризов забивает Бобровскому в третьем матче подряд
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
08:33
Цены на ряд лекарств в госаптеках Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих
Цены на жизненно важные лекарства в государственных аптечных пунктах Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих предприятиях. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
08:32
В Госдуме предложили расширить список льготных IT-компаний
В Госдуме предложили расширить перечень IT-компаний с нулевым налогом на прибыль: в список предполагается включить предприятия, обеспечивающие кибербезопасность.
08:24
Экс главный тренер сборной России заявил, что у Кокорина нет шансов возродить карьеру
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться на прежний уровень.
08:19
Глава «Рособоронэкспорта» рассказал об интересе зарубежных стран к российскому вооружению
Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют интерес к российским вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, а также оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э» и танкам Т-90М. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
08:13
Бенито: фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих
Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший в чемпионате России, высказался об уровне расизма в странах.
08:09
Захарова прокомментировала заявление чиновника Белого дома о давлении на Украину
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание одного из чиновников Белого дома, по словам которого, США оказывают давление на Украину для интенсификации боевых действий.
08:09
РИА Новости: в зону СВО прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К
Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне спецоперации.
08:07
Менеджер Махачева отреагировал на обвинения в жульничестве перед боем с Волкановски
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, ответил на обвинения новозеландца Дэна Хукера.
07:50
Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области.
07:45
СЭ: в руководстве «Зенита» выступали против подписания контракта с Бакаевым
Часть руководителей «Зенита» высказывались против подписания контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
07:38
МЧС: российские спасатели нашли $150 тысяч наличными под завалами дома в Турции
В пресс-службе МЧС России сообщили, что российские спасатели нашли $150 тыс. наличными под завалами жилого дома в Турции.
07:34
Волкановски намекнул на возможное жульничество Махачева на турнире UFC 284
Австралийский боец Александер Волкановски предположил, что россиянин Ислам Махачев в титульном поединке UFC 284 использовал запрещённые методы.
07:24
Капризов стал вторым россиянином после Овечкина, забросившим 30+ шайб за сезон
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» (1:2).