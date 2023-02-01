СТРАНА: после приезда американских ревизоров Зеленский обещает новые отставки

После серии громких отставок на прошлой неделе Владимир Зеленский пообещал провести новые кадровые изменения. Как пишет «СТРАНА.ua», накануне в Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США, и именно с их приездом может быть связана новая волна отставок.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые кадровые решения после серии громких отставок на прошлой неделе. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Также Зеленский сообщил о совещаниях с военными и разведкой относительно ситуации на фронте. Он рассказал о совещании с меджународным блоком правительства по подготовке к саммиту Украина — ЕС, который пройдёт в пятницу в Киеве.

Зеленский также сообщил о телефонных разговорах с премьерами Канады и Бельгии о ситуации на фронте, санкциях и невозможности возврата российских спортсменов в олимпийское движение.

Как напоминает издание, накануне в Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США. Эксперты считают, что именно с их приездом может быть связана новая волна отставок.