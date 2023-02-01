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СТРАНА: после приезда американских ревизоров Зеленский обещает новые отставки

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После серии громких отставок на прошлой неделе Владимир Зеленский пообещал провести новые кадровые изменения. Как пишет «СТРАНА.ua», накануне в Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США, и именно с их приездом может быть связана новая волна отставок.
СТРАНА: после приезда американских ревизоров Зеленский обещает новые отставки
AP
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые кадровые решения после серии громких отставок на прошлой неделе. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом он заявил в вечернем видеообращении.
 
Также Зеленский сообщил о совещаниях с военными и разведкой относительно ситуации на фронте. Он рассказал о совещании с меджународным блоком правительства по подготовке к саммиту Украина — ЕС, который пройдёт в пятницу в Киеве.
 
Зеленский также сообщил о телефонных разговорах с премьерами Канады и Бельгии о ситуации на фронте, санкциях и невозможности возврата российских спортсменов в олимпийское движение.
 
Как напоминает издание, накануне в Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США. Эксперты считают, что именно с их приездом может быть связана новая волна отставок.
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источник
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