FAZ: рекорд не за горами — более полумиллиона человек попросили убежища в ЕС в первой половине года

В первой половине 2023 года в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было зарегистрировано 519 тыс. заявлений о предоставлении убежища, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на отчёт Агентства ЕС по вопросам убежища. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если эта тенденция сохранится до конца года, то число искателей убежища приблизится к рекордным показателям времён миграционного кризиса 2015—2016 годов.

В первой половине 2023 года в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было зарегистрировано 519 тыс. заявлений о предоставлении убежища. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на промежуточный отчёт Агентства Европейского союза по вопросам убежища, опубликованный во вторник.

Поскольку традиционно показатели второго полугодия превышают показатели первого, ожидается, что к концу года будет подано более миллиона заявлений о предоставлении убежища, говорится в отчёте.

В прошлом году в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было зарегистрировано 996 тыс. заявлений, что, в свою очередь, стало самым высоким показателем со времён миграционного кризиса 2015—2016 годов, когда два года подряд число заявлений превышало 1,3 млн. Кроме того, в настоящее время в странах ЕС и двух странах Шенгенской зоны проживает около 4 млн украинских беженцев. Они имеют особый статус защиты и поэтому не учитываются в общей статистике предоставления убежища.

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество заявлений было подано в Германии. Доля таких заявок в общей статистике составляет 30% — это даже больше, чем в прошлом году (25%). На втором месте находится Испания с 17%, что связано с резким увеличением числа искателей убежища из Венесуэлы, Колумбии и Перу. Эти заявители имеют право на безвизовый въезд в ЕС и обращаются за защитой почти исключительно к Испании.

За ними следуют Франция с 16% и Италия — с 12%. На Австрию приходится всего 4% заявлений по сравнению с 11% в прошлом году. Хотя доля заявок, поданных в Италии, увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она по-прежнему намного ниже фактического числа прибывших. Большинство мигрантов не регистрируются в Италии и переезжают в Германию.

Четверть заявлений о предоставлении убежища в первом полугодии было подано сирийцами и афганцами — эта тенденция сохраняется уже давно. На венесуэльцев и колумбийцев в совокупности приходится 13% заявлений, и эти показатели резко возросли. Турки подали 7% заявлений, бангладешцы — 4%, пакистанцы — 3%, грузины, египтяне и марокканцы — по 2%.

Средний уровень признания беженцев составил 41%, что соответствует уровню прошлого года.

Однако для разных стран происхождения эти показатели значительно разнятся. Сирийцы имеют наибольший шанс на получение убежища — 95%. Среди афганцев было одобрено 58% заявок, среди турок — 28%, среди пакистанцев — 9% и среди бангладешцев — 4%, передаёт Frankfurter Allgemeine.