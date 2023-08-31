Bloomberg: с оглядкой на Украину — «пацифистская» Япония планирует увеличить военный бюджет до рекордных размеров

Токио планирует довести расходы на армию до одного из самых высоких значений в мире, сообщает Bloomberg. Среди прочего пойти на подобный шаг страну, конституция которой провозглашает отказ от войны, побудило текущее вооружённое противостояние между Москвой и Киевом, утверждает издание.

Министерство обороны Японии рассчитывают получить рекордный бюджет в следующем году. В результате у «пацифистской страны» будут одни из самых высоких военных расходов в мире, и пока остаётся открытым вопрос, за счёт чего она собирается их покрывать, пишет Bloomberg.

Представители силового ведомства заявили, что на финансовый год, начинающийся в апреле 2024-го, им потребуется ¥7,7 трлн ($52,6 млрд), то есть на 13% больше, чем за прошлый аналогичный период. Эта сумма будет почти равной военным расходам Франции и Германии, отмечает издание.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида пообещал увеличить финансирование обороны примерно на 60% в течение следующих пяти лет. В результате по этому показателю Япония может обойти все остальные страны «Большой семёрки», кроме США, обращает внимание Bloomberg.

По утверждению издания, пойти на подобный шаг Токио побудили несколько факторов. Среди них украинский конфликт, новые ракеты КНДР, «разработанные для нанесения ударов по Японии», и «напористость» Поднебесной в регионе. Поэтому деньги, которые рассчитывает получить Минобороны, будут среди прочего пущены на накопление запасов ракет, способных нанести удар по военным объектам на территории России, Китая и Северной Кореи.

Япония, конституция которой провозглашает отказ от войны, вкладывает значительные средства в расширение своих возможностей для нанесения ударов на большие расстояния. Ранее она объявила, что потратит более 200 млрд йен на покупку около 400 американских крылатых ракет «Томагавк». Она также планирует модернизировать свои противокорабельные ракеты «Тип 12», чтобы они могли достичь любой точки в Северной Корее, а также близлежащие китайские и российские военно-морские базы.

Между тем опросы общественного мнения показывают обеспокоенность японцев по поводу вероятного повышения налогов для компенсации возросших военных расходов. И правительство уже подтвердило, что этой меры не удастся избежать в долгосрочной перспективе. Кроме того, японские законодатели рассматривают возможность продать долю государства в крупнейших компаниях страны, чтобы пустить полученные средства на оборону, заключает Bloomberg.