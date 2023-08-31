CNA: японский премьер отведал фукусимских морепродуктов, чтобы поддержать местных рыбаков

01:30
Смагин считает, что шахматист Витюгов не будет прогрессировать в Англии
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что Никите Витюгову не стоило переходить в сборную Англии.
01:22
Умер народный артист России Валерий Егоров
Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске на 67-м году жизни.
01:18
Россиянин Павлович будет запасным на титульный бой UFC Джонс — Миочич
Ризван Магомедов, менеджер Сергея Павловича, сообщил, что российский боец смешанных единоборств будет запасным на титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
01:12
Журналист Карлсон предположил, что в 2024 году начнётся война между США и Россией
Американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Каролле выразил предположение, что США начнут полномасштабную войну с Россией в следующем году.
01:07
Bloomberg: Киев в 2023 году получил четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE
Украина в середине 2023 года получила четыре из 14 обещанных США систем противодействия беспилотникам VAMPIRE.
01:06
Тихонов: Абаскаль будет ломать голову над составом на игру с «Краснодаром»
Восьмикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль столкнётся с трудностями при выборе основного состава на матч с «Краснодаром».
00:53
Ткачёв не видит ничего трагичного в смене российскими шахматистами спортивного гражданства
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв дал понять, что спокойно относится к смене спортивного гражданства российскими гроссмейстерами.
00:48
СБ ООН не принял проект резолюции России по санкциям, введённым против Мали
СБ ООН не принял проект резолюции России, которая предлагала в последний раз продлить санкции против Мали на год, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер.
00:44
Горбачёва — о своём побеге: мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»
Фигуристка Алина Горбачёва призналась, что поступила по меньшей мере глупо, пропав без объяснений на сутки в Москве.
00:33
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 247 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 247 боеприпасов.
00:31
Роналду стал рекордсменом по голам в национальных лигах
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает добиваться новых успехов в футболе.
00:22
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.
00:16
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали
Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали.
00:15
Кафанов — о невызове вратарей «Спартака»: провели мало отрезков игрового времени
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что голкиперы московского «Спартака» находятся не в лучшей физической форме.
00:08
Военная хроника сообщает о мощных ударах по объектам ВСУ в Славянске
Военная хроника сообщает о мощных ударах по объектам ВСУ в Славянске.
00:03
Sky News Arabia: мятежники Нигера потребовали вывода войск Франции до 3 сентября
В Нигере национальный совет по защите отечества, который сформировался совершившими переворот военными, потребовал вывода войск Франции из страны до 3 сентября.
00:01
В ГД предложили ввести ответственность за помощь в уклонении от военной службы
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил внести в уголовное право положения, определяющие уголовную ответственность для лиц, помогающих гражданам незаконно уклоняться от военной службы. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.
23:58
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
23:50
Грушко: заявления Парижа о гарантиях безопасности Киеву угрожают самой Франции
Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что высказывания Парижа о возможности предоставления гарантий безопасности Киеву несут риски для безопасности самой французской стороны.
23:47
Коалиция во главе с США 18 раз создала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии
Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция за сутки 18 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии.
23:41
Карацев победил Карбальес-Баэну и вышел в третий круг US Open 2023
Россиянин Аслан Карацев оформил выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.
23:36
Более 200 населённых пунктов Минской области остались без электроснабжения
Более 200 населённых пунктов Минской области остались без электроснабжения из-за гроз.
23:35
Карпину без разницы присутствие Дзюбы в составе «Локомотива»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что не испытывает никаких эмоций от присутствия или отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в составе московского «Локомотива».
23:33
Myśl Polska: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия
На месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия. Такое мнение выразил обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас.
23:28
В Москве на МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей
В Москве на внешней стороне МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей.
23:19
Nova: в Болгарии два юных футболиста пострадали от удара молнии
Неприятный инцидент произошёл с детьми во время сильного ливня в болгарском городе Русе.
23:15
Лидер республиканцев в сенате Макконнелл впал в ступор во время интервью
Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл впал в ступор во время общения с журналистами.
23:09
Калинская уступила Кырсти во втором круге US Open 2023
Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.
23:04
Небензя: Россия запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали
Российская сторона запросила о прерывании заседания СБ ООН по продлению санкций против Мали для дополнительных консультаций.
23:04
«Интер» объявил о переходе Павара из «Баварии»
Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар стал игроком «Интера».
22:56
Крючков: осколками сбитой в Крыму ракеты повреждена линия электропередачи
Советник главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что осколками сбитой в восточной части полуострова крылатой ракеты повреждена линия электропередачи.
22:48
Циципас проиграл 128-й ракетке мира Штрикеру в матче второго круга на US Open
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас не смог преодолеть второй круг Открытого чемпионата США.
22:46
Советник ВС ВСУ: Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16
Украине для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16, сообщил советник командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в интервью телеканалу «Общественное».
22:46
Объявившая голодовку в церкви мать Рубиалеса госпитализирована
Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, навредила своему здоровью.
22:45
Минобороны: пресечена попытка Киева совершить атаки по объектам в России
В российском Министерстве обороны сообщили, что вечером 30 августа средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
22:42
Хавбек «Балтики» Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча Кубка России
Хавбек «Балтики» Владислав Лазарев повздорил с Клаудиньо в концовке матча третьего тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу.
22:39
Экс-голкипер «Локомотива» Нигматуллин — о США: обычные люди о России не думают каждый день
Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал об отношении жителей США к России.
22:38
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном киевским властям Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы.
22:32
Роднина: не верю в возвращение Щербаковой на соревнования
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не верит в возвращение Анны Щербаковой на соревнования.
22:31
Галактионов: востребованность игроков в сборной России — большая честь для «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал понять, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.
22:27
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что больше не пойдёт на продление своего срока
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что больше не собирается идти на продление своего срока.
22:20
Экс-разведчик США Риттер: сценарий Купянска повторится для ВСУ по всему фронту
Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что сценарий Купянска в Харьковской области повторится для Вооружённых сил Украины по всей линии фронта.
22:14
Богомаз: в Брянской области силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ самолётного типа
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянском районе российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины самолётного типа.
22:14
Семак заявил, что Коваленко выглядел неуверенно в кубковом матче с «Балтикой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что полузащитник Александр Коваленко мог бы сыграть более уверенно в дебютном матче в основном составе за петербургскую команду.
22:07
Лукашенко обсудил с Путиным острые вопросы региональной обстановки
Белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки.
22:03
Аксёнов: силы ПВО России сбили крылатую ракету в восточной части Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету в восточной части полуострова.
22:00
Капитан «Динамо» Бальбуэна покинул расположение клуба из‑за смерти брата
Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул расположение московского клуба из‑за смерти брата.
22:00
Reuters: последствия урагана «Идалия» обойдутся страховым компаниям в $9,3 млрд
Последствия урагана «Идалия», который обрушился на территорию американского штата Флорида, могут обойтись страховым компаниям в $9,3 млрд.
21:54
СЭ: «Динамо» отклонило предложение «Лиона» по Фомину
Полузащитник Даниил Фомин продолжит выступать за московское «Динамо» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
21:49
Пушилин: более 200 боеприпасов ВСУ выпустили за день по жилым районам ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины за день выпустили по жилым районам республики более 200 боеприпасов.