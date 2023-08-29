Business Insider Оригинал

BI: из «рыбной войны» между Китаем и Японией победителем может выйти Россия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Наложенный китайский правительством запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан может пойти на руку России, пишет Business Insider. По информации газеты, страна уже является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в КНР — и российские власти уже выразили интерес к наращиванию экспорта такой продукции в Поднебесную.
BI: из «рыбной войны» между Китаем и Японией победителем может выйти Россия
AP
Гигантский рынок рыбы и морепродуктов КНР после наложения Пекином запрета на импорт японской продукции в связи с решением Токио о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан теперь привлёк внимание России, сообщает Business Insider.
 
Как подчёркивается в материале издания, о таком интересе заявил Россельхознадзор. «Китайский рынок в целом перспективен для российской рыбной продукции. Мы надеемся на увеличение числа сертифицированных российских компаний и судов, объемов продукции и ее ассортимента», — цитирует газета заявление ведомства.
 
Китай, который является одним из крупнейших в мире импортёров рыбы и морепродуктов, ранее запретил импорт японской продукции, сославшись на необходимость «защищать китайского потребителя и обеспечивать безопасность импортного продовольствия», пишет BI. По информации издания, запрет вступает в силу с четверга.
 
Россия уже является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в КНР: в июле Россельхознадзор сообщал, что разрешение на экпорт такой продукции в Китай имеют 894 российские компании, пишет Business Insider. Как отмечает корреспондент газеты, по итогам 2022 года Россия экспортировала около 2,3 млн тонн морепродуктов на сумму около $6,1 млрд; половина этого объёма ушла в Китай, Японию, а также Южную Корею, где также выражают обеспокоенность по поводу безопасности японского продовольствия. 
 
Японское правительство ранее заявляло, что решение начать сброс воды, использовавшейся для охлаждения повреждённых реакторов АЭС «Фукусима-1», в океан было принято из-за заполнения цистерн для её хранения, заверяя при этом, что данная операция не несёт никакой угрозы, напоминает Business Insider.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Business Insider США Северная Америка
теги
Китай Россия рыболовство экономика ядерные отходы Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров