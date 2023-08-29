BI: из «рыбной войны» между Китаем и Японией победителем может выйти Россия

Наложенный китайский правительством запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан может пойти на руку России, пишет Business Insider. По информации газеты, страна уже является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в КНР — и российские власти уже выразили интерес к наращиванию экспорта такой продукции в Поднебесную.

Гигантский рынок рыбы и морепродуктов КНР после наложения Пекином запрета на импорт японской продукции в связи с решением Токио о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан теперь привлёк внимание России, сообщает Business Insider.

Как подчёркивается в материале издания, о таком интересе заявил Россельхознадзор. «Китайский рынок в целом перспективен для российской рыбной продукции. Мы надеемся на увеличение числа сертифицированных российских компаний и судов, объемов продукции и ее ассортимента», — цитирует газета заявление ведомства.

Китай, который является одним из крупнейших в мире импортёров рыбы и морепродуктов, ранее запретил импорт японской продукции, сославшись на необходимость «защищать китайского потребителя и обеспечивать безопасность импортного продовольствия», пишет BI. По информации издания, запрет вступает в силу с четверга.

Россия уже является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в КНР: в июле Россельхознадзор сообщал, что разрешение на экпорт такой продукции в Китай имеют 894 российские компании, пишет Business Insider. Как отмечает корреспондент газеты, по итогам 2022 года Россия экспортировала около 2,3 млн тонн морепродуктов на сумму около $6,1 млрд; половина этого объёма ушла в Китай, Японию, а также Южную Корею, где также выражают обеспокоенность по поводу безопасности японского продовольствия.

Японское правительство ранее заявляло, что решение начать сброс воды, использовавшейся для охлаждения повреждённых реакторов АЭС «Фукусима-1», в океан было принято из-за заполнения цистерн для её хранения, заверяя при этом, что данная операция не несёт никакой угрозы, напоминает Business Insider.