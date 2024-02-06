CGTN: духовная связь — российская поэтесса черпает творческое вдохновение в путешествиях по Китаю
ИРИНА ЧУДНОВА, поэтесса: Вот книга хорошего китайского древнего поэта Су Дунпо. Я люблю Су Дунпо за ощущение ранней осени, которое исходит из его стихов и которое очень совпало с тем, что я получила, приехав в Китай.
И вот это ощущение, оно очень сильно совпало с тем, что я получила в опыте. И мы начинаем как-будто бы ощущать больше связи с его душой.
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