УН: в Киеве назвали улицу в честь Рональда Рейгана вопреки воле жителей

Несмотря на то, что жители украинской столицы проголосовали за переименование улицы Теодора Драйзера в честь Эрнеста Хемингуэя, киевские власти приняли решение назвать её в честь Рональда Рейгана. Как пишут «Украинские новости», Киевский городской совет сообщил, что Хемингуэй был агентом КГБ, поэтому рабочая группа решила проигнорировать мнение общественности.

Киевский городской совет сообщил, что принял решение о переименовании улицы Теодора Драйзера в Деснянском районе украинской столицы в улицу Рональда Рейгана, проигнорировав результаты голосования в мобильном сервисе «Киев Цифровой» за переименование данной улицы в честь Эрнеста Хемингуэя. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в ответе Киевсовета на информационный запрос.

«Сообщаем, что улилца Теодора Драйзера в Деснянском районе города Киева переименована в улицу Рональда Рейгана в рамках реализации особой процедуры переименования объектов городского подчинения, названия которых связаны с Российской Федерацией и/или её союзниками (сателлитами).

Согласно результатам рейтингового электронного голосования, которое проводилось в период с 15 по 19 июня 2022 года в информационно-телекоммуникационной системе платформа цифровых мобильных сервисов «Киев Цифровой» по переименованию улицы Теодора Драйзера в Деснянском районе, позиция Эрнеста Хемингуэя набрала 13 713 голосов, позиция Рональда Рейгана набрала 7 203 голоса», — сказано в ответе.

«Ввиду официальной информации, обнародованной в американских научных источниках о принадлежности Эрнеста Хемингуэя к агентуре КГБ, и принимая во внимание значительный вклад 40-го президента США в мировую борьбу с коммунистическим тоталитарным режимом, упомянутая рабочая группа решила рекомендовать Киевскому городскому голове вынести на рассмотрение Киевского городского совета проект решения по переименованию улицы Теодора Драйзера в честь Рональда Рейгана», — пояснил Киевсовет.

Как отмечает портал, в начале 1980-х годов, когда архивное дело Хемингуэя в Федеральном бюро расследований США было рассекречено, факт слежки за писателем в течение последних 5 лет его жизни подтвердился.

Также в 2009 году выяснилось, что Хемингуэй являлся агентом Комитета государственной безопасности СССР под псевдонимом Арго, но, поскольку не приносил пользы советской разведке, был исключен из рядов агентов до 50-х годов.

Именно по этой причине за писателем следило ФБР, однако данные о непосредственном участии писателя в работе КГБ отсутствуют.