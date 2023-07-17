Le Parisien: в Париже в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин

В своей парижской квартире в возрасте 76 лет умерла «любимая англичанка французов» — актриса и певица Джейн Биркин, пишет Le Parisien. Помимо многочисленных ролей в кино и музыкальных альбомов, Биркин известна тем, что была женой и музой знаменитого французского шансонье Сержа Генсбура, а также законодательницей мод в 60—70 годах.

В воскресенье в возрасте 76 лет умерла актриса и певица Джейн Биркин, сообщает Le Parisien. По информации издание, «любимую англичанку французов» без признаков жизни обнаружили в 11 часов утра в её парижской квартире. В мае Биркин отменила предстоящие концерты по состоянию здоровья. «Я всегда была большой оптимисткой — и я понимаю, что мне нужно ещё немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и встретиться с вами», — написала она по поводу отмены концертов. В сентябре 2021 года певица уже отменяла выступления после перенесённого инсульта.

Как рассказывает французская газета, Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, однако в конце 1960-х переехала во Францию. Она получила французское гражданство, однако навсегда сохранила британский акцент и узнаваемый тембр голоса. После первого брака с английским композитором Джоном Барри и рождения дочери Кейт Биркин познакомилась на съёмках с легендарным шансонье Сержем Генсбуром. Вместе они стали культовой парой и возглавили хит-парад 1969 года с незабываемым дуэтом Je t’aime… moi non plus («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»).

Плодом десятилетнего союза стало появление на свет дочери Шарлотты в 1971 году. Для Генсбура Джейн была женой, музой и главным помощником, но в конце концов они расстались из-за его проблем с алкоголем. В 1980—1992 годах Биркин была замужем за французским режиссёром Жаком Дуайоном и родила третью дочь Лу. Она была не только певицей, но также актрисой, сценаристкой и режиссёром. Зрителям Джейн Биркин запомнилась по фильмам «Бассейн», «Если бы Дон Жуан был женщиной» и «Блудная дочь», отмечает Le Parisien.