Ведущий Fox о забастовке в Голливуде: Америке от этого только лучше — 95% его фильмов ужасны

Комментируя новость о забастовке актёров и сценаристов Голливуда, ведущий Fox Business Ларри Кудлоу заявил: кому не всё равно? «Америке от этого только лучше: 95% их продукции ужасны», — подчеркнул он. Кудлоу также назвал бастующих «горсткой леваков», которые «ненавидят Америку».

Приветствую вас! Добро пожаловать на программу Kudlow. Я Ларри Кудлоу.



Голливуд объявил забастовку. И моя первая реакция: кому не всё равно? Америке от этого только лучше: 95% их продукции ужасны. Горстка леваков. Они ненавидят Америку. Они пробужденцы до мозга костей. Во время COVID-19 они были среди главных сторонников карантинных мер и хотели, чтобы Америка сидела на карантине, когда угроза вируса уже давно миновала.



Позвольте мне привести цитату из довольно жёсткой статьи, написанной Джоном Нолти из издания Breitbart, цитирую: «Зачем мне оплакивать остановку многомиллиардной индустрии, которая ненавидит меня, занимается вовлечением детей в развратные действия, уничтожением моих героев, распространением лжи о моей стране, продвижением фашизма, при этом испытывает гордость за трату моего драгоценного времени на продукцию, которая редко дотягивает до посредственной?».



Конец цитаты из статьи Джона Нолти.



Но я вам скажу: в жизни не бывает худа без добра. В качестве контекста скажу: актёры и сценаристы выступили вместе против продюсеров. Сценаристы создают, разрабатывают и раскручивают контент. Продюсеры — это в Голливуде те, кто платит представителям предыдущей группы. Поклон моему давнему приятелю Робу Лонгу за это простое, но добротное определение.



Точнее говоря, Гильдия киноактёров и федерация артистов телевидения и радио США объединились с Гильдией сценаристов США и собираются побороться с влиятельными ультрасостоятельными продюсерами.



Как я понимаю, сценаристы беспокоятся за свои авторские отчисления и гонорары. Я сам находился в таком же положении. Я также в течение некоторого времени был членом Гильдии киноактёров. Так что в некоторой степени я ощущаю их боль.



Производители контента, то есть сценаристы, также обеспокоены тем, что их заменит искусственный интеллект и ChatGPT. Интересно, что даже несмотря на любовь всего Голливуда к Джо Байдену, участники забастовки винят «байденфляцию» (инфляция при Джо Байдене. — ИноТВ) в том, что им пришлось устроить эту стачку. Ха-ха-ха. По-моему, это очень забавно.



Теперь генеральный директор Disney Боб Айгер считает, что финансовые требования сценаристов совершенно неадекватны.



Приятно знать, что в критический момент господин Айгер ведёт себя как истинный капиталист, несмотря на ультрапробужденческий уклон его компании. Ну, вы знаете: хорошенько поскребите голливудского заправилу-продюсера и обязательно наскребёте капиталиста в состоянии классовой борьбы, наподобие тех, что жили во времена «позолоченного века». Ха-ха-ха. Мне просто немножко забавно.



Дата публикации 15 июля 2023 года.