CGTN: рухнувший в Балтиморе мост был не в порядке, уверены жители

Жители Балтимора рассказали в интервью CGTN, что они потрясены лёгкостью, с которой обрушился городской автомобильный мост. По их мнению, это свидетельствует о его ненадёжности и плохом техническом состоянии — и при надлежащем техническом контроле подобных трагедий можно было бы избежать. Кроме того, по их словам, ранее уже поступали сообщения и о проблемах с контейнеровозом, ударившем по мосту, но владельцы это игнорировали, чтобы не лишиться прибыли.

Главный мост в Балтиморе треснул и обрушился после того, как рано утром во вторник в него врезалось грузовое судно, пострадавшее из-за проблем с электропитанием. Во время пресс-конференции в среду власти сообщили, что в реке Патапско были обнаружены тела первых двух жертв после обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.



Ещё четверо рабочих, которые заделывали выбоины на мосту, пропали без вести и также считаются погибшими. Кроме того, двое других рабочих были извлечены из воды живыми после того, как мост рухнул рано утром во вторник.



ПАРРИС, местный житель: Я действительно считаю, что это было крайне неудачно. И я на самом деле чувствую, что это большой удар для Балтимора, вы знаете, в том смысле, что это действительно сильно ударит по Балтимору. Мне очень жаль... это просто безумие, потому что на самом деле я был там на мосту где-то около 12:25 — а эта авария произошла в 1:30, и меня в определённом смысле это потрясло. Но в то же время это было похоже на то, что мост обрушился, как будто масло. А это значит, что мост с самого начала был не в порядке, вы знаете. Так что очень жаль, что мы потеряли из-за этого жизни людей.



ДЖАНЕЛЬ БРАУН, местная жительница: Ну это определённо приведёт к тому, вы знаете, что даже когда это всё закончится и перестанет циркулировать в новостях, люди всё равно будут обеспокоены. Нам же придётся ещё здесь жить, и нам ещё придётся стремиться здесь к процветанию. Хотя я не обязательно отношусь к числу тех людей, на кого немедленно повлияло то, что случилось с мостом, однако это очень на многих повлияло, и все мы — взаимосвязанное сообщество. Так что это определённо будет оказывать на нас влияние ещё в течение длительного времени... И это не проблема местного самоуправления или инфраструктуры. Насколько я слышала, это результат капитализма: поступали жалобы насчёт судна, которые данная компания просто игнорировала, когда это происходило, чтобы убедиться, что судно благополучно работает. И во многих случаях, когда компании замалчивают проблемы, касающиеся безопасности, и отыгрываются на работниках, чтобы они не высказывались, это происходит из-за жадности. Опять же это не касается местных властей. Конечно, мы могли бы вкладывать больше денег в инфраструктуру. Однако это результат небрежного капиталистического отношения, из серии, вы знаете, ну мы не обязаны заботиться об этих судах или что-то в этом роде.



ПОЛ АДАМС, местный житель: Это уже не первый мост, который обрушился. И это ненормально. Они говорят, что проверяли его состояние три-четыре года назад. Но действительно ли они это сделали — или просто внесли отметку о выполнении в свой список? Я абсолютно уверен, что можно было бы этого избежать.



Дата выхода в эфир 30 марта 2024 года.