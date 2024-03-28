WION: обрушение моста в Балтиморе негативно повлияет на автопром США

05:51 Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчётом артиллерии ВСУ Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нём украинским артиллерийским расчётом.

05:35 Посольство Румынии: шенген начнут оформлять гражданам России с 31 марта Румыния впервые начнёт оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта.

05:25 Экс-полковник СБУ заявил, что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил в эфире Youtube-канала «Да, это так», что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты.

05:10 Артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек «Малка» калибра 203 мм центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении.

05:08 Артиллеристы группировки войск «Юг» сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении Артиллерийские расчёты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц «Д-30» группировки войск «Юг» сорвали ротацию украинских подразделений на Северском направлении.

05:06 «Росатом» планирует в 2024 году начать поставки в Сирию медицинского оборудования «Росатом» планирует начать поставки в Сирию уникального российского медицинского оборудования для проведения гемодиализа в 2024 году.

05:03 ТАСС: ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Великобритании Украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.

04:50 Молдавская партия «Возрождение» выдвинет кандидата на президентских выборах Оппозиционная партия «Возрождение» примет участие в президентских выборах в Молдавии, члены политбюро обсуждают кандидатуру.

04:47 В Японии умерли уже четыре человека, употреблявшие БАДы с красным рисом Ещё два случая смерти людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, были выявлены в Японии.

04:35 Молдавский депутат Боля назвал обстановку на границе с Украиной нестабильной Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил в интервью РИА Новости, что обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная.

04:25 Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: заявлений Армении о приостановке членства нет Армения в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.

04:03 В семье террориста Шамсиддина заявили, что чувствуют боль трагедии в «Крокусе» Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии и гибели людей, убитых её родственником.

03:59 Express: Харьков погрузился во мрак после ударов России по стратегическим объектам Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак.

03:50 Шольц: спецслужбы ФРГ не обладали информацией о подготовке теракта в Подмосковье Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.

03:43 Генсек ОДКБ: организация уделяет особое внимание миротворческому треку Организация Договора о коллективной безопасности нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН.

03:39 В ООН не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 над Белгородской областью В ООН не смогли установить обстоятельства крушения над Белгородской областью самолёта Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.

03:32 Генсек ОДКБ: возможность расширения организации не исключена Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности не исключена, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

03:24 Figaro: французская армия не справится с Россией на Украине Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине.

03:11 В Запорожье прогремели взрывы Взрывы прогремели в находящемся под контролем Украины Запорожье.

03:08 Суд на Сахалине дал иностранцу шесть лет за организацию экстремистской ячейки Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения.

02:53 ЦТАК: Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР Делегация СВР России во главе с её директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

02:47 США выдали России обвиняемого в похищении маленькой дочери США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней на протяжении полугода.

02:31 Путин: заявления типа «Россия — для русских» вызывают тревогу Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.

02:24 Мэр Харькова сообщил о новом взрыве в городе Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.

02:02 «Общественное»: взрывы прозвучали в Днепропетровске В Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы.

02:00 Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных.

01:55 Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире Радио NV советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

01:38 Courier Journal: на заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв Сильный взрыв произошёл на заправочной станции в Боулинг-Грин в Кентукки, США.

01:26 Прокуратура Гамбурга обвинила пять человек в поставках турбин Siemens в Крым Прокуратура немецкого города Гамбурга предъявила обвинения четырём гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход эмбарго.

01:14 WP: спасатели нашли останки двух человек в реке возле разрушенного моста в Балтиморе Останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.

01:12 В Харькове слышны взрывы Взрывы произошли в Харькове на Украине.

01:07 Маргарита Симоньян получила приз СЖР «Лучший медиаменеджер года» Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России (СЖР) «Лучший медиаменеджер года».

01:07 Эмиссар Генсека ООН: Африка должна быть представлена в постоянных членах СБ Африка обязательно должна быть представлена среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

01:01 Путин назвал чушью заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику Заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — это абсолютная чушь.

00:58 Путин: НАТО — Североатлантический блок, но он лезет в Азию и Латинскую Америку НАТО, являясь Североатлантическим альянсом, залезает и на Ближний Восток, и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Латинскую Америку.

00:52 Путин: представители народов России на фронте проявляют себя с наилучшей стороны Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

00:47 Путин: не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную Не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

00:40 Путин призвал беречь единство народа России Президент России Владимир Путин указал на необходимость бережно относиться к единству российского народа.

00:36 Путин: Россия — многонациональная страна, нужно с уважением относиться ко всем Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия — это многонациональная и многоконфессиональная страна и нужно с уважением относиться ко всем.

00:31 Путин отметил вклад лётчиков в достижение общего успеха Российские лётчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

00:27 Путин: Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях Россия в зоне специальной военной операции защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях.

00:23 Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.

00:19 Путин: если F-16 будут применяться против России, они станут для нас законной целью Американские истребители F-16 станут для России законной целью, если будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран.

00:15 Путин: возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя Если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя.

00:12 Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО Российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.

00:09 ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» не являются достоверными Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности.

00:03 Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично Президент России Владимир Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.

00:01 Госнаграду для несовершеннолетних за героизм призвали учредить в России Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях. Копия обращения на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой есть в распоряжении RT.

23:59 Financial Times: владельцы «Формулы-1» близки к покупке серии MotoGP Компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», близка к заключению соглашения о покупке чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.