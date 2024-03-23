Fox Business: войной против бензиновых авто Байден играет на руку противникам США

В рамках продолжающейся войны с бензиновыми авто администрация Байдена вводит новые строгие правила, сообщает Fox Business. Американцев будут заставлять пересаживаться на электромобили. Однако очевидно, что это вредно для американских потребителей и рабочих мест и лишь играет на руку таким странам, как Китай, где производятся батареи. Именно поэтому возникает резонный вопрос, скомпрометирован ли Джо Байден?

Тем временем администрация Байдена завершает борьбу с автомобилями, работающих на бензине, объявляя о самых строгих правилах в отношении выбросов из выхлопных труб. Именно здесь задаётся тон. Прямо здесь, Белый дом, Агентство по охране окружающей среды (ЕРА).

Это новое правило Агентства ЕРА сокращает своё прошлогоднее предложение, откладывая резкий рост продаж электромобилей до 2030 года. Но это означает, что к 2032 году более половины продаж новых автомобилей будут приходится на электронные или гибридные авто. Продажи электромобилей составили менее 8% от общего объёма продаж авто в прошлом году.

Сейчас ко мне присоединяется президент и генеральный директор Американского института нефти Майк Саммерс. Майк, рада тебя видеть, спасибо, что ты с нами. Какова твоя реакция на продолжающуюся войну администрации с ископаемым топливом?

МАЙК САММЕРС, генеральный директор Американского института нефти: Суть в том, Мария, что речь идёт об автомобилях, которые американцы не хотят, да и не могут себе позволить. Правило, которое вчера опубликовало ЕРА, вредно для американских потребителей, оно вредно для американских рабочих мест и хорошо только для Китая.





Американский народ должен восстать против этого правила и отвергнуть его. И на самом деле американцы уже голосуют своими кошельками. Как вы знаете, эти автомобили служат намного дольше, чем обычные двигатели. И американцы просто отвергают такого рода политику, исходящую от администрации Байдена.

Вот, почему люди задаются вопросом, скомпрометирован ли Джо Байден. Из-за такого мягкого подхода к Китаю даже эта программа по изменению климата, — всё это подталкивает весь бизнес к Китаю, потому что батареи производятся там.

ВЕДУЩАЯ: Именно поэтому Дональд Трамп произнёс речь, в которой говорил о кровавой бойне. Из-за этого все переполошились, но такова реальность. Нас подталкивают к тому, что американцы потеряют свои рабочие места, Америка на последнем месте. И люди в конечном итоге потерпят неудачу, потому что Китай является доминирующей державой в нашем мире. И это снова стратегический шаг, которым руководит администрация Байдена.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.