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CGTN: на Дальнем Востоке усилили радиационный контроль после начала слива воды с «Фукусимы»

Материал представлен в переводе ИноТВ
После того как Япония начала сливать радиоактивно загрязнённую воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, на Дальнем Востоке России был усилен радиационный контроль и мониторинг окружающей среды и продуктов питания. По словам экспертов, хотя радиоактивные элементы могут не сразу быть обнаружены в клетках, однако очевидно, что загрязнённые радиацией продукты питания не должны употребляться в пищу, передаёт CGTN.

Лосось будет использоваться в качестве образцов для проверки на радиоактивные показатели. В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) животных сначала оценивают по их внешнему виду.

Если есть какие-то аномалии, опытные специалисты заметят их уже на этом этапе. И чтобы получить данные для дальнейшего анализа, будут проведены более сложные тесты.

С тех пор как Япония начала сливать радиоактивно загрязнённую воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, Россельхознадзор усилил процесс проверок по обнаружению радиоактивных веществ в морепродуктах.

СВЕТЛАНА ТИШКОВА, ведущий токсиколог лаборатории Россельхознадзора: Обмен идёт на клеточном уровне — то есть мы это, может, сразу и не заметим. Но употреблять, конечно, нежелательно такие продукты.

МАРИЯ КРЮКОВА, директор Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН: Это радиационное загрязнение проявляется и на различных морских организмах, начиная от беспозвоночных и заканчивая промысловыми рыбами. Как раз в этой части нагуливаются стада промысловой рыбы, которая потом вылавливается — та же самая сайра, столь любимая россиянами.

Все таможенные порты на Дальнем Востоке России оснащены оборудованием для обнаружения следов радиации. Эти устройства помогут персоналу отслеживать импортируемые товары.

Также продолжается мониторинг радиационных показателей воздуха. Станции мониторинга будут передавать свои данные в режиме реального времени.

Дата выхода в эфир 31 августа 2023 года. 

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CGTN Китай Азия
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