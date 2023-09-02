CGTN: на Дальнем Востоке усилили радиационный контроль после начала слива воды с «Фукусимы»

12:28
СБУ предъявила обвинение настоятелю храма УПЦ в Житомирской области
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение настоятелю одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области.
12:25
Рогов заявил о взрывах в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах в Запорожье.
12:23
Тихонов предложил «послать как можно дальше» IIHF в деле с Федотовым
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что руководству Международной федерации хоккея (IIHF) в ситуации с голкипером Иваном Федотовым не стоит вмешиваться в события, происходящие в России.
12:21
Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН
Российский историк и политолог Валерий Гарбузов сообщил, что отстранён от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.
12:16
ВСУ попали в детский сад при обстреле Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные попали в детский сад при обстреле города.
12:15
Мирра Андреева: ничем не отличаюсь от обычного подростка
Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, удаётся ли ей жить жизнью подростка.
12:13
Глава Приднестровья назвал миротворцев России в республике фактором стабильности
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что российские миротворцы в регионе являются фактором стабильности.
12:08
В Волгограде учитель отказалась от класса из-за не знающих русский язык детей
В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке.
12:06
Силы ОДКБ в Белоруссии отработали противодействие биологическим угрозам
Военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер-2023» отработали противодействие биологическим угрозам.
12:00
Брянский губернатор сообщил об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района.
11:59
Представители Лелу подтвердили переговоры с ЦСКА
В агентстве Sferico Sports подтвердили переговоры ЦСКА с клубом «Каза Пия» по переходу защитника Леонардо Лелу.
11:53
Эксперт Колобанов: Эр-Рияд может уменьшить добровольное сокращение добычи нефти
Замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов заявил, что власти Саудовской Аравии могут пойти на уменьшение своего добровольного сокращения добычи нефти в октябре.
11:52
Asia Times: Киев скоро предпримет попытку проведения крупной мобилизации
Украинские власти в скором времени могут предпринять попытку проведения крупной мобилизации на фоне больших потерь в Вооружённых силах Украины.
11:44
Нурмагомедов заявил, что реванш с Оливейрой не будет лёгким для Махачева
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
11:42
Кулемзин: четыре человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека пострадали в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
11:36
Умер актёр Алексей Янин
Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.
11:33
В Марий Эл три человека погибли в результате пожара в рыбацком доме
В Марий Эл три человека погибли в результате пожара в рыбацком доме, сообщили в Следственном комитете России по региону.
11:28
Щербакова: во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не стала бы что-то менять в своей карьере.
11:25
Военная хроника сообщает об ударе ракетами по Кривому Рогу
Военная хроника сообщает об ударе крылатыми ракетами по Кривому Рогу.
11:22
В МЧС КЧР заявили об увеличении площади пожара в Тебердинском нацпарке
В МЧС по Карачаево-Черкесии заявили об увеличении площади пожара в Тебердинском национальном парке до 5,1 га.
11:21
ТСН: в Кривом Роге на Украине произошли взрывы
На Украине в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы, сообщил телеканал ТСН.
11:18
Политический обозреватель Хортон: США всё равно на судьбу украинцев
Политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Соединённым Штатам всё равно на судьбу украинцев.
11:15
Карпов: ЦСКА интересуется защитником «Каза Пия» Лелу
ЦСКА интересуется защитником клуба «Каза Пия» Леонардо Лелу.
11:06
Guardian: Зеленский может принять участие в заседании СБ ООН 20 сентября
Украинский президент Владимир Зеленский может принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, запланированном на 20 сентября.
11:01
«Пари НН» представил комплект формы с автографом и цитатами писателя Горького
«Пари НН» и его генеральный партнёр PARI представили альтернативный комплект формы на сезон-2023/24.
10:59
Советник Пушилина высказался о сообщениях СМИ по поводу дезертирства в ВСУ
Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал публикацию издания Le Figaro, в которой говорится о дезертирстве украинцев из ВСУ и пытающихся уклониться от военной службы с помощью побега в другие страны.
10:51
Один человек ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на село в Херсонской области
Украинские военные атаковали беспилотниками село Масловка в Херсонской области, в результате чего получил ранение мирный житель.
10:51
Константинов назвал дешёвыми пиар-акциями попытки ВСУ высадиться в Крыму
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что попытки военнослужащих Вооружённых сил Украины высадиться на полуострове являются дешёвыми пиар-акциями.
10:44
«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор
В «Монако» заявили, что отпустят российского полузащитника Александра Головина на сентябрьский сбор национальной команды России.
10:43
NYT: ВС России используют в зоне СВО новую тактику, поджигая минные поля
Вооружённые силы России начали использовать в зоне специальной военной операции новую тактику, которая заключается в поджоге минных полей.
10:35
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили кассетные снаряды по Донецку.
10:30
Guardian: Запад может предложить Киеву отказаться от Крыма и вступить в НАТО
Западные дипломаты рассматривают возможность предложить Украине отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на членство в Североатлантическом альянсе.
10:27
Косторная стала хореографом в академии Плющенко
Российская фигуристка Алёна Косторная стала хореографом в академии Евгения Плющенко.
10:20
В Иванове ищут водителя, сбившего женщину с ребёнком на пешеходном переходе
В Иванове сотрудники правоохранительных органов ищут водителя, сбившего женщину с семилетним ребёнком на пешеходном переходе.
10:15
Си Цзиньпин: КНР углубит торговлю со странами «Один пояс — один путь»
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен углубить взаимодействие в торговле услугами со странами инициативы «Один пояс — один путь».
10:14
Щербакова: важно, чтобы была возможность не зацикливаться на фигурном катании
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась мнением о ситуации с исчезновением Алины Горбачёвой.
10:03
На Украине бизнесмена Коломойского заподозрили в мошенничестве
В СБУ заявили, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский стал подозреваемым в деле о мошенничестве.
10:03
Спасатели локализовали пожар в производственном здании в Петербурге
Спасателям удалось локализовать пожар в производственном здании в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
09:59
Глава Росводресурсов высказался о возможности восстановления Каховской плотины
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить.
09:58
«Матч ТВ»: переход Изидора в «Метц» сорвался
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не перейдёт в «Метц».
09:58
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки.
09:53
Депутат Сокол сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Госпитализированный накануне депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил, что принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии.
09:45
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено.
09:44
Овечкин — о первом приезде в США: поселили в подвал с окошком
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о первом приезде в США.
09:43
Франция и США выразили стремление к дипломатическому решению ситуации в Нигере
Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню выразили стремление к урегулированию ситуации в Нигере дипломатическим путём.
09:37
В МО России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что утром 2 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником на территории России.
09:35
Guardian: страны Запада должны согласовать общий мирный план по Украине
Западным странам необходимо согласовать общий план мирного урегулирования конфликта на Украине, задачи которого могут отличаться от целей Киева.
09:30
Джокович восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам
Сербский теннисист Новак Джокович восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам.
09:26
Индия запустила автоматическую станцию для изучения Солнца
Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1.
09:23
Маск считает, что Байден разрушает легитимность демократической системы США
Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что президент Соединённых Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы США.