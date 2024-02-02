CGTN: обвинять Китай в американской «эпидемии фентанила» просто нелепо — эксперт

Заявлять о том, что ответственность за массовое потребление фентанила в США должен нести Китай, просто нелепо, считает глава вашингтонского бюро Executive Intelligence Review Уильям Джонс. В действительности китайские власти принимают очень суровые меры против распространения наркотиков — и хотелось бы надеяться, что Вашингтон также сотрудничает с Пекином в этом направлении, чтобы сообща преградить путь наркотрафику, подчеркнул эксперт в эфире CGTN.
Да, Билл, существует так много вопросов, касающихся китайско-американских отношений. А недавно канал NBC сообщил о том, что обе стороны обсудят именно этот вопрос — о фентаниле. Почему это важно? И какое значение это имеет для американцев?
УИЛЬЯМ ДЖОНС, глава вашингтонского бюро Executive Intelligence Review: Потому что в СШАэто большая проблема. Я имею в виду, так много людей умирают от передозировки фентанила, что это действительно даже хуже, чем эпидемия. Это тоже эпидемия. И это ощущается, вы знаете, и в каждом крупном городе, и в каждом небольшом городке Соединённых Штатов.
Также есть истории, о которых мне постоянно сообщают из регионов — когда кто-то начинает заявлять в СМИ, что ответственность за это несёт Китай. Знаете, всё это действительно нелепо! Поскольку я считаю, что в вопросе борьбы с наркотиками нет другой страны, которая была бы более склонна принимать жёсткие меры, чем Китай. Там были приняты действительно жёсткие меры против этого.
И я думаю, что США в действительности ведут работу вместе с китайскими властями — по крайней мере, я на это надеюсь. Думаю, на встрече в Сан-Франциско стало абсолютно понятно, что это большая проблема для администрации Байдена.
Я полагаю, что Китай приложит все усилия, чтобы справиться с этим, потому что это также и в их интересах. Я имею в виду, это в общих интересах всего человечества — остановить поток наркотиков.
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