Немецкий философ: эпидемия коронавируса грозит вспышкой ксенофобии

Эпидемия коронавируса может привести к росту ксенофобии и правых настроений в обществе, заявил в интервью Der Tagesspiegel немецкий философ Филипп Хюбль. По его мнению, это связано с тем, что в кризисных ситуациях люди тяготеют к сильным, авторитарным лидерам. Но пандемия также помогла людям осознать многие полезные вещи, считает он.

Ограничительные ленты, закрытые кафе, ограничение контактов. Меры по борьбе с коронавирусом действуют по всей стране. И всё же, судя по опросам, большинство людей мирятся с их необходимостью. Философ Филипп Хюбль впечатлён разумным подходом к борьбе с эпидемией коронавируса в стране, но опасается роста ксенофобии и правых настроений.

ФИЛИПП ХЮБЛЬ, философ: С одной стороны, мы наблюдаем возвращение фактов. Люди доверяют науке, и большая часть населения верит в дееспособность государства. Но мы также знаем, что, когда наступает кризис и окружающий мир начинает казаться враждебным, к примеру, в результате очень вероятной глобальной рецессии, люди тяготеют к авторитарным, сильным лидерам. Они настроены враждебно ко всему чужеродному, для них становится важной их собственная идентичность. Эти процессы пока только начинаются, но в будущем они могут усилиться.

Философ уже сейчас отчётливо замечает, что люди вновь осознали важность культуры, которая теперь необычными способами и путями достигает своих зрителей и слушателей.

ФИЛИПП ХЮБЛЬ: Опыт вынужденного запрета приводит к тому, что мы теперь задаёмся вопросом: «Что действительно важно в нашей жизни?». Многие люди жалуются на утрату культуры, культуры прогулок, гастрономической культуры, оперы, театра, музыки. И, по-видимому, для человеческой природы и хорошего самочувствия все эти вещи важнее, чем потребление, которое дарит нам кратковременное, но не долговременное удовлетворение.

По мнению Хюбля, такое же большое влияние на многих людей окажет опыт солидарности.

ФИЛИПП ХЮБЛЬ: Неожиданно мы поняли, что мы все друг от друга зависим. В долговременной перспективе действия одного могут негативно повлиять на действия остальных. Другие люди превратились для нас в источник опасности, и этот феномен напоминает ситуацию с климатическим кризисом в миниатюре. В ней тоже есть общее благо, а именно природа, от которой мы зависим и гибель которой обязаны не допустить. Мы понимаем, что тот ущерб, который мы наносим, небольшой, но в долговременной перспективе он может оказаться большим.

До сих пор часто говорили, что в этой ситуации мы мало что можем сделать в силу экономических и технических причин. Но сейчас неожиданно выяснилось, что, если мы осознали, что оказались в кризисной ситуации, касающейся всех, многие вещи становятся экономически и технически возможными. Я не исключаю, что эпидемия коронавируса станет своего рода примером, тестовым испытанием и полученный опыт мы сможем воспроизвести ещё раз в больших масштабах, когда речь зайдёт о борьбе с глобальным потеплением, вызванным человеческой жизнедеятельностью.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2020 года.