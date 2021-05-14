Euronews: Нетаньяху пообещал воевать «до победного» и отверг инициативу посредников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал довести военную операцию в секторе Газа «до победного конца», отвергнув предложение посредников о перемирии. Госдепартамент США заявил о безоговорочной поддержке действий Израиля. Между тем делегация посредников покинула Тель-Авив, не добившись согласия от израильского руководства возобновить мирные переговоры, передаёт Euronews.

Израильская армия продолжает военную операцию против сектора Газа. Обстрелы территории, находящейся под контролем движения ХАМАС, ведутся как с воздуха, так и с наземных позиций танками и артиллерией.



ХАМАС пока сохраняет возможность пускать ракеты на израильскую территорию. Власти Израиля рекомендуют жителям населённых пунктов, расположенных у границы с сектором Газа, оставаться в укрытиях.



В результате ракетных обстрелов со стороны Газы в Израиле погибли семь человек. Жертвами израильских бомбардировок, по данным Министерства здравоохранения Газы, стали не менее 103 человек.



На территории Израиля и Западного берега реки Иордан происходят стычки между представителями израильской и арабской общин. Агрессивные толпы нападают на иноверцев и громят их собственность.



В своём обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал довести военную операцию в Газе до победного конца и навести порядок внутри страны.



БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Граждане Израиля! Мы имеем дело с войной на два фронта. Первый фронт — в Газе. Я говорил, что мы заставим ХАМАС и другие террористические организации заплатить высокую цену. Мы уже это делаем и продолжим со всей мощью. Последнее слово ещё не сказано. Эта операция продлится столько, сколько необходимо, чтобы восстановить мир и безопасность в государстве Израиль. Второй фронт — это города Израиля. Повоторю, то что я уже говорил ранее: мы поддерживаем на 100 процентов полицию, солдат пограничной службы и другие службы безопасности в деле восстановления закона и порядка в израильских городах. Мы не потерпим анархии.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о безоговорочной поддержке действий Израиля со стороны Вашингтона.



Делегация египетских посредников, осуществлявшая контакты с палестинцами и израильтянами в целях достижения перемирия, покинула Тель-Авив, так и не убедив израильское руководство пойти на прекращение огня.



Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.