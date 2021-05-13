Independent: израильские военные планируют наземное вторжение в Газу

Израильская армия ожидает, что политическое руководство одобрит планы возможного наземного вторжения в сектор Газа, сообщает The Independent. Официальный представитель ЦАХАЛ подтвердил изданию, что дополнительные войска, включая пехотные и бронетанковые бригады, уже были переброшены в соседние с палестинским анклавом районы.

Израильские военные намерены утвердить планы возможного наземного вторжения в сектор Газа. Они уже усилили обстрел блокированного района, откуда накануне палестинцы выпустили десятки ракет, пишет The Independent.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Хидаи Зильберман сообщил журналистам, что подробности операции разрабатываются дивизией Газы и Южным командованием. Они будут готовы представить свой доклад политическому руководству Израиля для подписания, что является первым шагом в таких процедурах.

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус не ответил на вопрос The Independent, означает ли это неминуемость наземного вторжения. Но он подтвердил, что дополнительные войска, включая пехотные и бронетанковые бригады, были перемещены в районы на границе с Газой. По его словам, это стандартная процедура при «подготовке к сухопутным операциям».

Между тем число погибших в результате пограничных столкновений продолжает увеличиваться. По данным Министерства здравоохранения Газы, 83 палестинца, в том числе 17 детей, были убиты в результате израильских бомбардировок. В Израиле при обстреле его территории палестинцами погибли семь человек, в том числе три женщины, двое детей и один военнослужащий.

На фоне потенциальной войны внутри страны вспыхнуло насилие между арабскими гражданами, права которых долгое время ущемлялись, и израильскими евреями. В СМИ появились ужасающие кадры линчевания с участием обеих сторон конфликта на фоне хаоса, бушующего во многих городах. Президент Израиля предупредил об опасности гражданской войны и призвал все стороны «прекратить это безумие», отмечает издание.

В неспокойном городе Лод, находящемся примерно в 30 км к северу от Газы, корреспондент The Independent стал свидетелем ожесточённых столкновений между гражданами, которых полиция пыталась разогнать светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Причиной беспорядков стало убийство араба, которое совершил местный еврей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее в городах «анархией».

«Ничто не может оправдать нападение арабской разъярённой толпы на евреев, и ничто не может оправдать нападение еврейской разъярённой толпы на арабов», — добавил он.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц отдал приказ о «масштабном укреплении» сил пограничной полиции, чтобы «охладить» волну жестоких нападений в городах по всему Израилю. Он назвал насилие «не менее опасным, чем ракеты ХАМАС». «Нельзя побеждать в Газе, но проигрывать дома», — подчеркнул он.

Международное сообщество выразило тревогу по поводу вспышки насилия, а ООН предупредила, что Израиль и Газа находятся на грани «полномасштабной войны». США направили в регион высокопоставленного дипломата, а президент Джо Байден провёл телефонный разговор с Нетаньяху, напоминает издание.

Согласно данным ЦАХАЛ, на Израиль обрушились более 1600 ракет. В то же время, по словам военных, они поразили более 600 «целей» в палестинском анклаве, включая объекты по производству ракет и складские помещения, а также несколько многоэтажных жилых домов, что вызвало критику со стороны правозащитников.

Подполковник Конрикус сказал, что многоэтажные дома, в одном из которых, как полагают, размещаются палестинские СМИ, были «законными военными целями». Но представители Human Rights Watch считают, что эти удары можно рассматривать, как «коллективное наказание ни в чём не повинных мирных жителей».