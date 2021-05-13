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Independent: палестино-израильский конфликт стал первым серьёзным внешнеполитическим испытанием для президента Байдена

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ООН на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС предупредила о риске «полномасштабной войны», сообщает The Independent. Между тем американский лидер Джо Байден, для которого этот конфликт стал первым серьёзным внешнеполитическим испытанием на посту президента США, поддержал Израиль, заявив, что у Тель-Авива есть право защищать себя.
Independent: палестино-израильский конфликт стал первым серьёзным внешнеполитическим испытанием для президента Байдена
Reuters

Организация Объединённых Наций (ООН), обеспокоенная эскалацией конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, предупредила о возможности «полномасштабной войны», пишет The Independent. Это заявление прозвучало на фоне того, как в третий день противостояния число погибших достигло 72 человек, среди которых — 17 детей.

Мировые лидеры призвали обе стороны к ослаблению напряжённости. А Джо Байден, столкнувшись с первым серьёзным испытанием во внешней политике в качестве президента США, поддержал Израиль и после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выразил надежду, что обмен авиаударами и ракетными обстрелами скоро закончится.

«Я ожидаю и надеюсь, что в ближайшее время всё завершится, но у Израиля есть право защищать себя», — подчеркнул глава Белого дома.

Между тем происходящее на месте событий может подорвать любой оптимизм в отношении скорейшего прекращения самой серьёзной с 2014 года вспышки насилия.

Ранее Нетаньяху заявил, что его страна нанесёт такие удары по движению ХАМАС, «которые им даже не снились».

Бенни Ганц, министр обороны Израиля, заявил, что страна не готовится к прекращению огня и остановит военные действия только тогда, когда будет достигнута «полная тишина».

ХАМАС, в свою очередь, призвал к полномасштабной интифаде, т.е. восстанию.

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источник
Independent Великобритания Европа
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