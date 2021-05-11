Замкнутый цикл насилия: CNN о новом витке противостояния между Израилем и Палестиной

Перестрелки между израильской полицией и Палестиной в Иерусалиме переросли в ракетные удары по израильтянам со стороны сектора Газа, на что последние ответили авиаударами. В результате погибло не менее 20 человек, передаёт CNN. Как отмечает канал, нет никаких признаков, что насилие прекратится. Враждующие стороны ещё наверняка обменяются не одним ударом.

В понедельник столкновения в районе Иерусалима стали значительно жёстче, и напряжённость остаётся высокой. По прошествии нескольких недель столкновения между израильской полицией и палестинцами переросли в ракетные обстрелы и авиаудары.

Ночной бой начался у мечети Аль-Акса, когда израильская полиция вошла в неё после вечерней службы.

Израиль ответил на ракетный огонь со стороны Газы авиаударами. Палестинское Министерство здравоохранения сообщает о гибели почти двух десятков человек, включая 9 детей, однако на данный момент непонятно, стали ли они жертвами авиаударов. Эллиот Готкин находится в израильском городе Ашкелон. Он расскажет нам о последних событиях. Здравствуйте! Расскажите, какая у вас обстановка и что произошло ночью?

ЭЛЛИОТ ГОТКИН, журналист: Да, доброе утро. Мы находимся в жилом квартале Ашкелона, города, который расположен между сектором Газа и Тель-Авивом. Как вы видите, жилое здание за моей спиной явно знавало лучшие времена. Где-то между половиной пятого и шестого утра из сектора Газа запустили ракету, которая попала в это здание. Шесть человек получили ранения, но большинству жителей удалось добраться до безопасных зон в своих домах. Однако этот обстрел, судя по всему, привёл к значительным разрушениям. И речь идёт только об одном залпе из более чем 200 ракет, которые, по словам Армии обороны Израиля, этой ночью были запущены из сектора Газа в направлении Израиля. При этом в Армии обороны Израиля отметили, что треть ракет просто не долетела до цели. По их словам, в ответ на ракетный налёт АОИ нанесла удары по 130 целям, имеющим отношение к боевикам, за которыми уже некоторое время велось наблюдение. По нынешним оценкам, было убито 15 агентов ХАМАС и Палестинского исламского джихада*.

Вы, Робин, только что упомянули несколько цифр. Палестинское Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило о гибели 22 человек, среди которых — 9 детей, включая 10-летнюю девочку. Более сотни человек получили ранения в ходе этих авиаударов. На видеозаписи видно, как в небо валит дым, а также то, насколько пострадали эти здания. Целью ударов было одно из зданий, поскольку в нём, как предполагалось, находился командир батальона ХАМАС.

При этом АОИ отметила, что речь идёт лишь о раннем этапе ответных ударов по целям боевиков в Газе, а сама она готова к обострению и различным сценариям. Очень возможно, что в нынешнем цикле насилия с ракетными атаками и авиаударами с истребителей и БПЛА, эти действия приведут к новым ракетным обстрелам и бомбардировкам. Нет никаких знаков, говорящих о том, что насилие пойдёт на убыль. Очевидно, в течение дня нам стоит ждать продолжения этого противостояния.

С нами был Эллиот Готкин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.