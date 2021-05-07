Le Figaro: в ожидании выдворения палестинцев Восточный Иерусалим охватили ночные беспорядки

Уже несколько ночей подряд в квартале Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме происходят столкновения палестинской молодёжи и израильских полицейских, сообщает Le Figaro. Напряжение на этой территории нарастает с приближением дня, когда Верховный суд после десятилетних тяжб должен решить судьбу палестинцев и еврейских переселенцев, которые претендуют на их дома.

В одновременно зажиточном и рабочем квартале Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме складывается напряжённая ситуация: по ночам, после прекращения поста в честь священного месяца Рамадан, группы молодых палестинцев участвуют в стычках с израильскими полицейскими, пишет Le Figaro. В ночь с четверга на пятницу произошли столкновения между протестующими и еврейскими поселенцами из этой части города, который с 1967 году оккупировал и аннексировал Израиль.

Поводом к беспорядкам в ночь на пятницу послужил приезд на место событий Итамара Бен-Гвира, депутата и лидера ультраправых. Из видеозаписей в соцсетях стало ясно, что он установил палатку, которую назвал своим «новым парламентским офисом», напротив еврейского поселения, охраняемого вооружёнными мужчинами. Протестующие закидали шатёр политика камнями и подожгли. Во время потасовки задержали около 15 палестинцев.

Пока конфликты имеют локальный характер, однако становятся более масштабными по мере приближения понедельника, когда Верховный суд должен решить судьбу нескольких палестинских семей, которым угрожает выселение. В тот же день, как ожидается, в Восточном Иерусалиме состоится демонстрация тысяч религиозных сионистов, из которых многие проживают на Западном берегу реки Иордан. Как и каждый год, они собираются отпраздновать «День Иерусалима», чтобы отметить годовщину установления контроля над городом во время Шестидневной войны. «(У них. — ИноТВ) есть порох и фитиль, не хватает только зажигалки», — прокомментировал ситуацию один из европейских дипломатов. Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, со своей стороны, заявил, что обстановка вызывает «сильную обеспокоенность».

Как рассказывает французская газета, судьба палестинских семей, которым угрожает выселение, должна решиться по итогам более чем 10 лет юридических тяжб. Жители Шейх Джарра уже использовали все возможности и надеются, что смогут выиграть суд в последней инстанции. На их дома претендуют отдельные граждане Израиля, который поддерживает организация Нахалат Шимон, специализирующаяся на приобретении или возвращении домов, где проживают палестинцы. Согласно её заявлениям, небольшое еврейское сообщество проживало здесь до 1948 года. Таким образом организация намерена содействовать еврейскому внедрению в Восточный Иерусалим, при этом власти Израиля считают такой подход легальным. По их мнению, эта часть города является территорией, которая после аннексии принадлежит их стране, поэтому каждый может там поселиться.

Ранее окружной суд Иерусалима решил дело в пользу еврейских семей, которые требуют право собственности на дома. По закону Израиля, евреи могут потребовать возвращение своей собственности, если смогут доказать, что их предки жили в Восточном Иерусалиме до арабо-израильской войны 1948 года. Однако, отмечается в статье, этот закон не работает в обратном направлении для палестинцев, которые потеряли своё имущество во время военного конфликта. Со своей стороны палестинцы считают себя законными собственниками по документам, выданным иорданскими властями, которые контролировали Восточный Иерусалим до захвата Израилем. Иордания подтвердила, что построила спорные дома.

Запутанную ситуацию пытались решить посредники, однако не добились успеха, пишет Le Figaro. Организация Нахалат Шимон предложила жителям-палестинцам статус «защищённых арендаторов». В этом случае их право на жильё закончится со смертью того, кто подпишет договор об аренде, а дома вернутся еврейским переселенцам.