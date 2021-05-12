Euronews: ракетные удары на Ближнем Востоке не прекращались всю ночь
На Ближнем Востоке минувшей ночью стороны не прекращали обмен ракетными ударами. Израильские военные заявили, что за полтора дня поразили уже около 500 целей в секторе Газа, в том числе ликвидировав нескольких высокопоставленных членов «Хамаса». По палестинским данным, число жертв в Газе достигло 35 человек, среди них — 12 детей. Пострадали более 200 палестинцев.
По Израилю выпущено несколько сотен ракет только этим утром, а всего, по данным ЦАХАЛа — более тысячи. В еврейском государстве жертвами обстрелов стали по меньшей мере пять человек. Израильские СМИ подчёркивают, что среди погибших — и члены арабской семьи.
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