Euronews: ракетные удары на Ближнем Востоке не прекращались всю ночь

Всю ночь на Ближнем Востоке не прекращался обмен ракетными ударами. Как передаёт Euronews, израильские военные заявили, что за полтора дня поразили уже около 500 целей в секторе Газа, в том числе ликвидировав нескольких высокопоставленных членов «Хамаса». По палестинским данным, число жертв в Газе достигло 35 человек, среди них — 12 детей. Пострадали более 200 палестинцев.

На Ближнем Востоке минувшей ночью стороны не прекращали обмен ракетными ударами. Израильские военные заявили, что за полтора дня поразили уже около 500 целей в секторе Газа, в том числе ликвидировав нескольких высокопоставленных членов «Хамаса». По палестинским данным, число жертв в Газе достигло 35 человек, среди них — 12 детей. Пострадали более 200 палестинцев.

По Израилю выпущено несколько сотен ракет только этим утром, а всего, по данным ЦАХАЛа — более тысячи. В еврейском государстве жертвами обстрелов стали по меньшей мере пять человек. Израильские СМИ подчёркивают, что среди погибших — и члены арабской семьи.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: «Хамас» и «Исламский джихад»* заплатят за это, заплатят очень высокую цену.

В городе Лод в к востоку от Тель-Авива введено чрезвычайное положение. Местные власти заявили, что утратили контроль над ситуацией из-за беспорядков и столкновений между живущими там евреями и арабами.

ИСМАИЛ ХАНИЙЕ, лидер движения «Хамас»: Если Израиль хочет эскалации, мы готовы. Если он хочет остановиться — мы тоже готовы. Если он хочет убрать руки от Иерусалима — мы готовы.

Именно конфликт в Восточном Иерусалиме палестинские радикалы назвали причиной ракетных обстрелов. На прошлой неделе израильские военные выселили несколько арабских семей из домов, где они жили с 50-х годов, получив разрешение на это ещё от Иордании. С тех пор в городе не прекращаются беспорядки.

Армия Израиля призвала около 5 тысяч резервистов, в Генштабе заявили, что готовы к расширению операции против сектора Газа в случае необходимости.

Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда от 02.06.2006.