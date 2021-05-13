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Euronews: периметр ракетных обстрелов между Газой и Израилем расширяется
В ответ на ракетные обстрелы сектора Газа палестинские радикалы расширили периметр зоны ударов по Израилю, заявив, что теперь ракеты нацелены и на Тель-Авив и его пригороды. Сирены воздушной тревоги также сработали в Хайфе. Последний конфликт такого масштаба был в 2014 году, причём боевые действия тогда продолжались полтора месяца, передаёт Euronews.

Ранним утром в четверг Израиль продолжил ракетные обстрелы сектора Газа. The Associated Press сообщает о 10 убитых боевиках ХАМАС, хорошо известных спецслужбам еврейского государства. В ответ на это радикалы из палестинской группировки «Исламский джихад» расширили периметр зоны ударов по Израилю, заявив, что теперь ракеты нацелены и на Тель-Авив, и на его пригороды.

Этой ночью впервые сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе. Как сообщают израильские медиа, еще пять человек получили ранения — это жители примыкающих к Тель-Авиву населённых пунктов.

Командование ЦАХАЛ заявляет, что палестинские радикалы выпустили по территории Израиля за три дня примерно полторы тысячи ракет, подчёркивая, что Израиль поразил 350 целей в секторе Газа. Также сообщается, что на границу анклава и еврейского государства уже выдвинуты две пехотных бригады.

Палестинские медики указывают, что в секторе Газа в течение этого витка эскалации погибли около 70 человек. Среди них 16 детей.

Причиной нынешнего обострения послужили беспорядки у мечети Аль-Акса, которые были подавлены израильскими правоохранителями. Последний крупный конфликт такого уровня относится к 2014 году, тогда боевые действия продолжались полтора месяца.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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