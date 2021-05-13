Euronews: периметр ракетных обстрелов между Газой и Израилем расширяется

14:27 ХАМАС заявило о готовности продолжить наносить удары по Израилю Боевое крыло движения ХАМАС в секторе Газа «Бригады аль-Кассам» готово продолжить наносить удары по Израилю, заявил представитель военного подразделения Абу Убайда.

14:21 В сети опубликовали видео конфликта с участием медиадиректора «Спартака» В сети опубликовали видео конфликта с участием директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, после которого он попал в больницу.

14:12 Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» изучат на образце индийского штамма.

14:00 Финал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту Финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» перенесён из Стамбула в Порту.

13:56 В Кремле считают ерундой новые сообщения о «дворце в Геленджике» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ерундой новые сообщения про «дворец в Геленджике».

13:48 Песков объяснил виртуальный формат переговоров Путина и Гутерреша Генсек ООН Антониу Гутерреш, прибывший в Москву, пообщается с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

13:47 Экс-тренер «Локомотива» остался под впечатлением от игры «Крыльев Советов» Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу.

13:40 Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter 4 млн рублей Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о взыскании с Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей на территории России.

13:39 В декабре на МКС полетят космические туристы из Японии Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-20» в декабре этого года.

13:33 Суд в Киеве начал заседание по делу Медведчука Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

13:29 Названа предварительная дата боя за титул чемпиона WBC между Папиным и Макабу Российский боксёр Алексей Папин в сентябре проведёт поединок с чемпионом мира в первом тяжёлом весе Всемирного боксёрского совета (WBC) Илунгой Макабу из Демократической Республики Конго.

13:27 В Кремле заявили об отсутствии у России планов кого-либо поглощать Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что, по мнению ЕС, Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части Восточной Украины.

13:25 В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами Вопрос палестино-израильского конфликта можно урегулировать только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:12 Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главой МИД Египта Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самих Шукри в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Израиле.

13:08 Экс-боец UFC Сосновский получил 8,5 года тюрьмы за похищение человека Бывший российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский осуждён на восемь с половиной лет тюрьмы за похищение бизнесмена в Москве и вымогательство у него денег.

12:59 В США отреагировали на письмо отставных генералов о психическом состоянии Байдена Действующие и бывшие американские военные и эксперты назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, которые выразили сомнение в физическом и психическом здоровье президента США Джо Байдена.

12:56 Карацев уступил Опелке и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от американца Райли Опелки в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

12:49 Александрова уступила Пегуле в третьем круге WTA в Риме Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

12:47 Песков: встреча Путина и Байдена находится в стадии обсуждения Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в стадии обсуждения.

12:40 Правительство выделит 5 млрд рублей в этом году на детский туристический кешбэк Правительство России направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в этом году, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.

12:39 В Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать филиалы в России Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

12:37 «Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон Лондонский футбольный клуб «Челси» официально презентовал новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

12:27 Мишустин предложил запретить добычу китов и дельфинов Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства.

12:18 Европарламент получил обращение ОПЗЖ по поводу преследования Медведчука Европейский парламент получил обращение фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Верховной рады Украины по поводу подозрения Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене, письмо изучается. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕП.

12:16 Канделаки оценила предложение Кадырова Нурмагомедову сразиться с бойцом «Ахмата» Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который выразил готовность заплатить любые деньги бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову за поединок с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат».

11:58 Антон Миранчук — о победе «Локомотива» в Кубке России: в своём стиле Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался о победе команды над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу.

11:57 В ЛНР резервистов призвали на военные сборы Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о проведении на территории ЛНР военных сборов с участием 3 тыс. граждан из состава резервных формирований.

11:53 Карацев признался, что очень счастлив после победы над Медведевым на «Мастерсе» в Риме Россиянин Аслан Карацев высказался о своей победе над соотечественником и второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

11:45 Синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на чемпионате Европы Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

11:41 В Киеве сообщили, что глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс В Киеве сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение отправиться с поездкой в Донбасс.

11:36 Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность выйти на поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

11:21 Правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты Ситуация с ценами на продукты в России стабилизируется, однако требуют особого внимания цены на яйца, гречку, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщило российское правительство.

11:20 В России за сутки выявили 8380 новых случаев коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8380 человек. Всего в стране зафиксировано 4 913 439 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:18 Агент Ларссона рассказал об интересе к футболисту со стороны топ-клубов Михаэль Янсен, агент нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал об интересе к нападающему состороны топ-клубов.

11:07 Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран, в том числе посла России Евгения Лукьянова.

11:02 ﻿﻿Роналду установил историческое достижение для игроков «Ювентуса» Португальский нападающий Криштиану Роналду установил историческое достижение среди футболистов туринского «Ювентуса».

11:01 В сети вышел трейлер документального фильма об академике Сахарове В интернете состоялась премьера трейлера документального фильма «Сахаров. Две жизни». Лента приурочена к столетию со дня рождения академика Андрея Сахарова.

10:52 Полиция в Израиле задержала десятки человек после беспорядков Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что десятки человек были задержаны по всей стране после беспорядков. В том числе в городе Лод, где объявлен комендантский час.

10:47 Уткин считает Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» Известный спортивный журналист Василий Уткин считает наставника московского «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера столичного «Спартака».

10:37 СК возбудил дела по фактам обстрелов украинскими силовиками в Донбассе Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которых погиб мирный житель.

10:35 СМИ: Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев проведёт поединок с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC, который состоится 17 июля.

10:23 Кадыров готов предложить Нурмагомедову любой гонорар за поединок в бойцовском клубе «Ахмат» Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил готовность выплатить бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с представителем бойцовского клуба «Ахмат».

10:18 JP: Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа Военные Израиля разрабатывают варианты проведения наземной операции в секторе Газа, пишет The Jerusalem Post.

10:15 Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов заявил, что из-за травмы не сможет сыграть за сборную России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Риге.

10:03 Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:02 «Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» гарантировали себе участие в матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:59 Всемирный банк признал переводы денег из России за рубеж самыми выгодными Всемирный банк считает денежные переводы из России за рубеж самыми выгодными в мире. Об этом свидетельствует доклад финансовой организации по вопросам миграции и развития.

09:47 Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением по поводу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

09:44 Пострадавшие в школе Казани хорошо перенесли транспортировку в Москву Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.