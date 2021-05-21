Bild: Меркель призвала не отказываться от попыток установить мир между Израилем и Палестиной

Ангела Меркель выступила в поддержку Израиля на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bild: канцлер ФРГ отметила, что у израильской стороны есть право на самооборону и её действия оправданны. Кроме того, Меркель выразила надежду, что сторонам удастся найти дипломатичное, долгосрочное и устойчивое решение по урегулированию конфликта.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла сторону Израиля во вновь разгоревшемся конфликте на Ближнем Востоке, пишет Bild. «У Израиля есть право на самооборону, и мы его поддерживаем. Это правильно, что Израиль сейчас защищает себя», — приводит издание слова Меркель.
Политик также заявила, что правительство ФРГ намерено внести свой вклад в дипломатический процесс, который приведёт к долгосрочному и устойчивому решению проблемы региона. Меркель отметила, что безуспешные попытки найти такое решение в прошлом не должны приводить к отказу от его поисков. Кроме того, она подчеркнула, что без переговоров с ХАМАС ракетные атаки не остановятся: «Не всегда обязательно делать всё напрямую. Однако ХАМАС, разумеется, должен быть подключён к процессу в том или ином виде. Поскольку без ХАМАС прекращение огня невозможно».
Меркель также вновь осудила антисемитские выступления внутри Германии, пишет Bild. Она отметила, что не стоит путать антисемитизм с критикой политики государства Израиль, однако в случае если проводятся демонстрации возле синагог, сжигаются израильские флаги, если «ясно даётся понять, что речь идёт не о политических вопросах, а о неприятии евреев в целом, то мы будем относиться к такому подходу с нулевой терпимостью».
Турецкая компания Turk Ilac & Serum Sanayi проводит переговоры о начале производства в стране российских вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и «КовиВак», рассказал президент организации Берат Баттал.
Глава Крыма Сергей Аксёнов во время отчёта о работе республиканского правительства перед депутатами Госсовета сообщил, что в Сакском районе планируют создать туристический парк, который сможет принимать 1,5 млн туристов в год.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на марафоне «Новое знание» рассказал, что власти развивают Москву ради жителей города. Российская столица занимает третье место в мире по скорости перемен — динамике роста качества жизни, экономических возможностей и получения городских услуг.
Зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.
Действие закона о запрете участия в выборах в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внесённые ко второму чтению поправки.
Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в отношении бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова, который также подозревается в вымогательстве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщили в главке СК по Адыгее.
Участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области обсудили вопросы безопасности объектов образования в регионе. Совещание в режиме видеоконференции провёл губернатор Александр Моор.