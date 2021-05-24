France 24: ближневосточное перемирие пока сохраняется — но в силу дипломатии израильтяне не верят
Режим перемирия закрепился — и в Тель-Авив, похоже, начинает возвращаться подобие нормальной жизни: теперь жители крупнейшего города Израиля спешат не по бомбоубежищам, а на пляжи.
МУЖЧИНА: Ситуация в стране тяжёлая и очень сложная, что делать — непонятно, и мне печально оттого, что ни с той, ни с другой стороны ничего не предпринимается.
ЖЕНЩИНА: Мы страдаем и от своей собственной боли, и от их боли тоже. Я очень, очень надеюсь, что радикалов, которых мы видим в СМИ, никто не слушает. Большинство израильтян хотят мира и желают поддерживать с противоположной стороной какой-то контакт.
ГАЛЛАГЕР ФЕНВИК, специальный корреспондент France 24: В этом небе, которое ещё недавно рассекали ракетные залпы, — снова тихо. Теперь настало время вернуться к дипломатии. В регионе ожидают визита главы американского Госдепа, — и одним из первых пунктов его политической повестки будет процесс мирного урегулирования.
МУЖЧИНА: (По-арабски.) Я его никогда не видел. Он новенький. Я не знаю, что у него на уме. Я не могу сказать, что с ним будет, потому что про него ничего не знаю.
МУЖЧИНА: Да не будет ничего. Вот что раньше у нас было — к этому и вернёмся. Пока на Западном берегу детей учат ненавидеть евреев, мира у нас не будет.
Возобновление переговоров — один из немногих вопросов, в котором у израильтян и палестинцев — полное согласие: надежды на этот процесс, который уже много лет развивается в вялотекущем ключе, у обеих сторон почти не осталось.
Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.
Ссылки по теме
-
WSJ: США надавили на Израиль — Байден потребовал существенно понизить уровень напряжённости в конфликте с Палестиной
-
SRF: в палестинско-израильском конфликте появился новый игрок
-
Президент ЮАР: обращение Израиля с палестинцами приносит горькие воспоминания об апартеиде
-
ARD: конгрессмены недовольны подходом Байдена к разрешению израильско-палестинского конфликта