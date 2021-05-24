France 24: ближневосточное перемирие пока сохраняется — но в силу дипломатии израильтяне не верят

Режим перемирия, заключением которого завершился новый виток обострившегося недавно палестино-израильского конфликта, сохраняется — и в Израиль начинает возвращаться мирная жизнь, передаёт France 24. Вместе с тем, как отмечается в репортаже канала, жители страны почти не надеются на то, что мирные переговоры принесут плоды.

Режим перемирия закрепился — и в Тель-Авив, похоже, начинает возвращаться подобие нормальной жизни: теперь жители крупнейшего города Израиля спешат не по бомбоубежищам, а на пляжи.

МУЖЧИНА: Ситуация в стране тяжёлая и очень сложная, что делать — непонятно, и мне печально оттого, что ни с той, ни с другой стороны ничего не предпринимается.

ЖЕНЩИНА: Мы страдаем и от своей собственной боли, и от их боли тоже. Я очень, очень надеюсь, что радикалов, которых мы видим в СМИ, никто не слушает. Большинство израильтян хотят мира и желают поддерживать с противоположной стороной какой-то контакт.

ГАЛЛАГЕР ФЕНВИК, специальный корреспондент France 24: В этом небе, которое ещё недавно рассекали ракетные залпы, — снова тихо. Теперь настало время вернуться к дипломатии. В регионе ожидают визита главы американского Госдепа, — и одним из первых пунктов его политической повестки будет процесс мирного урегулирования.

МУЖЧИНА: (По-арабски.) Я его никогда не видел. Он новенький. Я не знаю, что у него на уме. Я не могу сказать, что с ним будет, потому что про него ничего не знаю.

МУЖЧИНА: Да не будет ничего. Вот что раньше у нас было — к этому и вернёмся. Пока на Западном берегу детей учат ненавидеть евреев, мира у нас не будет.

Возобновление переговоров — один из немногих вопросов, в котором у израильтян и палестинцев — полное согласие: надежды на этот процесс, который уже много лет развивается в вялотекущем ключе, у обеих сторон почти не осталось.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.