Блинкен — не единственный, кто шлёт сигналы на Ближнем Востоке: CNN о развёртывании российских бомбардировщиков в Сирии

Госсекретарь Энтони Блинкен — далеко не единственный, кто пытается послать на Ближнем Востоке определённый сигнал, учитывая, что Россия развернула в Сирии несколько бомбардировщиков дальнего радиуса действия с целью учений, передаёт CNN. Как отмечает канал, на такой шаг Москва пошла на фоне грядущего саммита Байден и Путина, на котором стороны, как ожидается, обсудят целый ряд вопросов, в том числе и в сфере стратегической стабильности.

Блинкен — далеко не единственный, кто на этой неделе пытается послать на Ближнем Востоке определённый сигнал. Россия заявила, что теперь может проводить операции с участием бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые базируются в Сирии. Если верить российским СМИ, три боевых самолёта прибыли на авиабазу к северу от Дамаска на учения.



На подобный шаг Москва пошла, в то время как США подтвердили, что Россия готова провести саммит в следующем месяце в Швейцарии, на котором на повестке дня Джо Байдена и Владимира Путина, возможно, окажется тема кибератак. Вот по какими вопросам хотели бы добиться прогресса в Белом доме.



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Лидеры собираются обсудить целый набор злободневных вопросов, учитывая, что мы хотим вернуть предсказуемость и стабильность в российско-американские отношения. Конкретно отвечая на ваш вопрос, то мы ожидаем, что они уделят немало времени стратегической стабильности, в частности договорам о контроле над вооружениями на фоне продления СНВ-III. Очевидно также, что мы оба являемся членами группы 5+1 притом, что переговоры в этом формате по-прежнему продолжаются.



Президент также поднимет тему Украины, подчеркнув, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он также намерен поднять вопрос Белоруссии и озвучить на этот счёт серьёзную озабоченность. С подобным заявлением он уже ранее выступал публично.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.