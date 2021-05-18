Newsweek: на Галапагосских островах упала знаменитая скала Арка Дарвина

22:25
Сборная России проиграла Германии на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Германии на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.
22:24
Умер актёр Владимир Фёдоров
Скончался актёр Владимир Фёдоров, который исполнил роль Черномора в экранизации поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Актёру было 82 года.
22:13
Сёмин: я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.
22:10
Власти Москвы рассказали о проверках масочного режима на предприятиях
Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проверках масочного режима на предприятиях Москвы.
22:07
Ренат Ибрагимов рассказал, как увлёкся музыкой
Певец Ренат Ибрагимов рассказал, как увлёкся музыкой.
22:03
В Нижнем Новгороде откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
В Нижнем Новгороде начнут работу ещё три пункта вакцинации от COVID-19. Они появятся в Канавинском и Сормовском районах.
22:03
В ТПП рассказали о качествах, необходимых для открытия бизнеса
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.
21:58
МЮ упустил победу в матче АПЛ с «Фулхэмом»
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Фулхэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:56
Нарышкин заявил о росте неприятия в России политики Запада
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью BBC, что со стороны российских граждан в последнее время отмечается рост неприятия западной политики по отношению к России.
21:49
В мире за сутки выявили 515 тысяч случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 515 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
21:48
Бензема вызван в сборную Франции на Евро-2020
Федерация футбола Франции (FFF) огласила заявку национальной сборной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
21:36
В Нижегородской области рассказали о планах по реализации проекта «Оздоровление Волги»
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» запланировано 32 мероприятия в 22 районах Нижегородской области. На эти цели будет направлено 16,5 млрд рублей.
21:35
Axios: администрация Байдена откажется от санкций в отношении Nord Stream 2 AG
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
21:33
Запашный рассказал, в какой стране больше всего развиваются цирки
Известный дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, в какой стране больше всего развивается цирковое искусство.
21:32
Геркус высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове и переезде в «Лужники».
21:31
Самсонова обыграла Гатто-Монтиконе в первом круге турнира WTA в Парме
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянской Парме.
21:22
В Молдавии за сутки выявили 121 новый случай коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 254 075.
21:20
Ларссон отреагировал на вызов в сборную Швеции на Евро-2020
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал своё попадание в состав сборной Швеции по футболу на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
21:15
Юрист рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты
Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, для каких категорий граждан будут повышены пенсионные выплаты.
21:12
Актриса Ананьина рассказала, как выбирала роли
Актриса Валентина Ананьина, отмечающая во вторник свой 88-й день рождения, рассказала, как выбирала роли.
21:11
СМИ: «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет
Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен арендовать столичный стадион «Лужники» на 49 лет.
21:08
Богданов провёл встречу с послом Сирии в Москве
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.
21:04
Эндокринолог дал советы по сохранению здоровья в жару
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев дал советы по сохранению здоровья в жару.
21:03
Колесников с мировым рекордом победил на ЧЕ в плавании на 50 м на спине
Россиянин Климент Колесников занял первое место в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта.
21:01
Российские пловцы завоевали бронзу на ЧЕ в смешанной эстафете
Сборная России по плаванию заняла третье место в эстафете 4×200 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.
21:01
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Петербурге
Гала-концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге.
21:00
Метеоролог рассказала о причинах аномальной жары в Башкирии
Преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии БашГУ Рита Галимова рассказала о причинах аномальной жары в Башкирии.
20:59
Москва примет участие в туристической выставке FITUR в Мадриде
Москва представит свой туристический потенциал на профильной выставке FITUR в Мадриде.
20:55
Попова рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России и поделилась мнением о том, когда в стране может закончиться пандемия.
20:52
Эксперт рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России
Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.
20:51
Касаткина проиграла Стивенс во втором круге турнира WTA в Парме
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Слоан Стивенс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянской Парме.
20:50
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на юге Тюменской области
В ближайшие два дня на юге Тюменской области ожидается резкое похолодание, заявили в региональном Гидрометцентре.
20:45
Кирпичникова и Егорова стали призёрами ЧЕ в плавании на 800 метров вольным стилем
Россиянки Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова заняли второе и третье места в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.
20:44
Врач дал советы по занятиям спортом в жаркую погоду
Президент российского медицинского общества, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов дал советы по занятиям спортом в жаркую погоду.
20:41
В Греции за сутки выявили 2812 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 2812 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:38
Экипажи ВМФ отработали поиск и ликвидацию подлодки в Чёрном море
Экипажи Военно-морского флота России отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника во время учений в Чёрном море.
20:35
Нигматуллин: «Лужники» — это спортивное место, но они с «Локомотивом» не ассоциируются
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном проведении матчей команды на московском стадионе «Лужники».
20:28
Эдгард Запашный назвал самый элементарный трюк с тиграми в цирке
Известный дрессировщик, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» назвал самый элементарный трюк с тиграми в цирке.
20:26
Нигматуллин высказался об информации по возможному сносу стадиона «Локомотива»
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию СМИ о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.
20:17
Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения проекта о филиалах IT-гигантов
Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн назвал возможные сроки рассмотрения законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании открывать официальные представительства в России.
20:11
Ветеринары дали советы по рациону домашних животных
Специалисты столичной ветеринарной службы дали советы по рациону домашних животных.
20:08
Футболист «Спартака» Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон был включён в состав сборной Швеции по футболу на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
20:07
В Москве оценили объём ввода недвижимости в I квартале
За I квартал 2021 года в Москве ввели 1141,5 тыс. кв. м жилья (6,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в России). Среди субъектов это второй показатель после Московской области. По сумме выданных льготных ипотечных кредитов столица занимает первое место.
20:05
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в гостинице в Анапе
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту пожара в гостинице в Анапе. Об этом информирует ТАСС.
19:55
СК возбудил два дела из-за ДТП с 17-летним водителем в Москве
Следователи возбудили два уголовных дела по факту ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
19:54
Министр спорта МО заявил, что «Химки» не планируют продавать голкипера Лантратова
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера подмосковного футбольного клуба «Химки» Ильи Лантратова в московский ЦСКА.
19:42
Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт.
19:38
Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии с «Ювентусом»
Российский полузащитник бергамской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на финальный матч Кубка Италии по футболу с туринским «Ювентусом».
19:38
В АНО «Россия — страна возможностей» рассказали подробности о платформе
Глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал подробности о платформе. Он отметил, что проект объединяет уже более 5 млн человек.
19:38
В Кургане раскрыли убийство, совершённое в 2005 году
В Кургане раскрыли убийство, совершённое в Заозёрном районе зимой 2005 года.