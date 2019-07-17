Euronews: «Игра престолов» идёт на рекорд — самое большое количество номинаций на премию «Эмми»

Сериал «Игра престолов», который является одним из самых дорогостоящих проектов на американском телевидении, собрал рекордные 32 номинации премии «Эмми». Как передаёт Euronews, 71 церемония вручения премии «Эмми» пройдёт 22 сентября.

Сериал «Игра престолов» собрал рекордные 32 номинации премии «Эмми», в том числе в категориях «лучший драматический сериал» и лучшая режиссура.

Предыдущее достижение принадлежало сериалу «Полиция Нью-Йорка», получившему в 1994 году 27 номинаций.

Восьмилетняя история эпической саги «Игра престолов» завершилась в мае этого года. Это один из самых дорогостоящих проектов на американском телевидении: её создание обошлось, по оценкам местных СМИ, в полмиллиарда долларов.

В различных номинациях также представлены сериалы «Удивительная миссис Мейзел» , «Чернобыль», «Телохранитель» и «Убивая Еву»

71 церемония вручения премии «Эмми» пройдёт 22 сентября.

Дата выхода в эфир 17 июля 2019 года.