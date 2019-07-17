Euronews: «Игра престолов» идёт на рекорд — самое большое количество номинаций на премию «Эмми»

17:58
Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
17:56
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Государственный департамент США сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.
17:53
Синхронистка Ромашина не исключила, что продолжит выступать и после ОИ-2020
Российская пловчиха Светлана Ромашина, специализирующаяся на синхронном плавании, не стала исключать, что продолжит соревноваться и после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
17:45
Кириленко заявил, что у РФБ нет конфликта с Евролигой
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил об отсутствии какого-либо конфликта с Евролигой.
17:43
Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины
Согласно данным социологического опроса, кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.
17:42
В Подмосковье откроется первый в России сырный кластер
Первый в России сырный кластер откроется в Дмитровском городском округе Московской области.
17:42
Выдача бумажных паспортов в России будет прекращена в 2022 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.
17:38
В ЦОДД призвали водителей в Москве проявить осторожность на дорогах
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей проявить осторожность на дорогах в вечерний час пик из-за дождя и грозы.
17:37
В Москве откроется первый шоурум автомобилей Aurus
Первый шоурум автомобилей представительского класса Aurus будет открыт на территории делового центра «Москва-Сити» до конца текущего месяца.
17:33
Чемпион ОИ-2010 выставил свою золотую медаль на аукцион
Золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года выставлена на продажу на аукционе в США.
17:31
МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста морякам
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
17:18
В ГБР начали расследование в отношении Кличко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к расследованию в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
17:10
Эрдоган призвал иракские власти найти напавших на дипломата
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после инцидента в столице Иракского Курдистана Эрбиле попросил местные власти незамедлительно найти напавших на турецкого дипломата.
17:06
Сборные Северной и Южной Кореи по футболу стали соперниками в отборе на ЧМ-2022
В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола (AFC) состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
16:58
Суд в Москве продлил на три месяца арест всем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
16:58
Зеленский призвал врио губернатора Николаевской области покинуть пост
Президент Украины Владимир Зеленский призвал временно исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня написать заявление об отставке.
16:56
СМИ: Российский бизнесмен готов финансировать команду Katusha-Alpecin из своих средств
Российский бизнесмен Игорь Макаров готов из собственных средств продолжить финансирование основанной им велокоманды Мирового тура — Katusha-Alpecin.
16:52
«Динамо» объявило о подписании контракта с экс-игроком «Краснодара» Каборе
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с Шарлем Каборе, полузащитником сборной государства Буркина-Фасо.
16:48
Правительство Украины уволило врио главы ГФС
Кабинет министров Украины уволил Александра Власова с должности временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы.
16:39
Самсонова проиграла Синьюнь во втором круге турнира WTA в Лозанне
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы Китая Хань Синьюнь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
16:38
В МИД Грузии заявили, что страна безопасна для российских туристов
Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность российских туристов.
16:34
В Турции пообещали ответить виновным в гибели дипломата в Эрбиле
Турция примет ответные меры после того, как в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, в результате нападения погиб сотрудник турецкого генерального консульства.
16:33
Вихлянцева обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Лозанне
Россиянка Наталья Вихлянцева одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
16:24
Сборная России по биатлону проведёт сбор в Сочи
Союз биатлонистов России (СБР) сумел решить проблему с лицензированием биатлонного комплекса в Сочи, и национальная сборная сможет провести там запланированный на август тренировочный сбор.
16:19
В Москве открылся самый большой в стране музей ретроавтомобилей
Около 70 советских и зарубежных машин представлены на выставке «Моторы Октября» в автомузее на заводе «Кристалл».
16:18
Кёльн примет «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2019/20
Немецкий город Кёльн утверждён местом проведения «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2019/20.
16:17
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду проходят четыре партии.
16:05
Около 70 тысяч жителей Якутии остались без света
Отключение линии электропередач на участке Сунтар — Вилюйск в республике Саха оставило без электричества 69 тыс. человек.
16:04
Григалава: в 2011 году сборная Грузии по футболу была сильнее России
Защитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии по футболу Гия Григалава выразил мнение, что в 2011 году грузинская национальная команда была сильнее российской по подбору игроков.
16:02
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
16:00
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана.
15:54
Москалькова прокомментировала преследование журналистов на Украине
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с преследованием журналистов за рубежом, в частности на Украине.
15:47
Скончался бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу
Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж умер в возрасте 79 лет.
15:36
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk. По данным издания, инцидент произошёл в городе Эрбиль — столице Иракского Курдистана.
15:33
В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
В Кремле ознакомились со статьёй спикера Государственной думы Вячеслава Володина о Конституции России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
15:32
Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ
Россиянка Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира.
15:31
В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил продавать алкогольные напитки исключительно в специализированных торговых точках вдали от жилых районов.
15:22
Песков: Россия не считает объективным следствие по делу MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.
15:21
УЕФА отказал в досрочном начале обучения наставника «Краснодара» на категорию Pro
Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил ходатайство Российского футбольного союза (РФС) о разрешении главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву начать обучение на получение тренерской лицензии Pro раньше 2020 года.
15:14
В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
15:02
Суд в Москве оставил под арестом топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.
15:00
УФСИН опровергла информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе
Пресс-служба УФСИН Белгородской области опровергла слова начальника четвёртой исправительной колонии Сергея Плясова о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.
14:54
На Украине намерены создать Совет по вопросам свободы слова
Офис украинского лидера Владимира Зеленского инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины.
14:54
Китай поблагодарил Лаврова за слова о мифе о «китайской угрозе»
Китай высоко ценит комментарии главы МИД России Сергея Лаврова о раскручивании мифа китайской угрозы для Сибири и Дальнего Востока. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
14:51
Станцию метро «Стахановская» оформят в конструктивистском стиле
Станцию «Стахановская» Некрасовской линии московского метро оформят в конструктивистском стиле.
14:51
СМИ назвали клубы, в которые готов перейти Неймар
Стали известны футбольные клубы, в которые готов перейти нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.
14:40
В Грузии считают важной нормализацию отношений с Россией
Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.
14:40
Сбивший пешеходов в Лондоне выходец из Судана признан виновным
Суд в Лондоне признал 29-летнего выходца из Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство по двум пунктам за наезд на пешеходов на Парламентской площади в августе 2018 года.
14:35
В Совфеде оценили возможность недопуска «Родины» и «Зелёных» на выборы в Севастополе
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что избирком Севастополя может отказать в регистрации партиям «Родина» и «Зелёные».
14:32
СМИ: В Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки
Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего и капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1).