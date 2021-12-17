«Вести»: «Верность традиции» — Украина и США вновь отказались осудить нацизм в резолюции ООН

Украина и США стали единственными странами, не поддержавшими в ООН резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Как пишут «Вести», для Киева и Вашингтона это стало уже своеобразной традицией — они отдают голос против уже больше десяти лет.

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций 17 декабря одобрила резолюцию, инициированную Россией, о борьбе с героизацией нацизма. Документ был поддержан представителями 130 стран при 49 воздержавшихся. Как пишут «Вести», при этом две страны проголосовали против – это Украина и США.

Полное название российской резолюции звучит так: «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В МИД Украины ранее говорили, что эту резолюцию Россия проталкивала в ООН уже несколько лет. В украинском внешнеполитическом ведомстве по поводу этой резолюции заявляли, что это «российский нарратив о предотвращении пересмотра итогов и причин Второй мировой войны».

В частности, отмечает издание, у Украины к документу несколько невразумительная претензия: текст документа якобы умалчивает, что конец Второй мировой войны не стал концом тоталитарных идеологий и не показывает, что с падением нацизма окреп не менее жестокий коммунистический режим.

«При желании, наверное, можно уловить некие косвенные связи между тоталитарными режимами компартии и национал-социалистов. Однако такая связь, тем более в данном аспекте, в отношении героизации нацизма и неонацизма, мягко говоря, притянута за уши», — пишет автор материала.

Тот факт, что только США и Украина стали единственными странами, которые не поддержали в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неудивителен. Для Украины и США это уже стало своеобразной традицией — за резолюцию голосуют каждый год, начиная с 2005-го. Украина и США отдают голос против уже больше десяти лет.