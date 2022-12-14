NRK: «Не мы устанавливаем цены» — премьер Норвегии ответил европейским лидерам на требования о скидках

В понедельник вечером премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре принял участие в рабочем ужине в Елисейском дворце в Париже вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой встречи был норвежский газ. Как отмечает NRK, этой осенью Стёре стал популярным гостем у европейских лидеров, поскольку Норвегия стала крупнейшим поставщиком голубого топлива в Евросоюз после начала спецоперации России на Украине.

Норвегия увеличила добычу газа для удовлетворения европейских потребностей, и страны ЕС довольны тем, что скандинавская страна является стабильным и предсказуемым поставщиком. Тем не менее цена, которую приходится платить, по-прежнему слишком высока. Как сообщает NRK, в ходе встречи Эммануэль Макрон мягко, но определённо заявил, что европейцы «по-дружески говорят своим американским и норвежским друзьям», что не могут в течение продолжительного времени оплачивать поставки газа по ценам, в четыре раза превышающим плату за голубое топливо их собственных промышленных предприятий.

В ответ на это премьер-министр Норвегии напомнил европейским лидерам, что не его страна определяет цены на газ. «Норвежских цен на газ не существует. Цены определяются в Европе, и они — нестабильны. Понимаю, что ведутся дискуссии о потолке цен, но я не могу комментировать, сработает это или нет. Именно компании-продавцы должны соблюдать правила, установленные Евросоюзом», — заявил Стёре. Тем не менее мало кто сомневается, что во многих европейских столицах бытует мнение, что Норвегия должна что-то сделать с ценами, пишет NRK.

После саммита в Праге этой осенью Стёре подчеркнул, что, несмотря на рекордные доходы страны от продажи газа, которые выросли в 8 раз с начала пандемии, Норвегия не выиграла от высоких цен на голубое топливо в связи с тем, что стоимость нефтяного фонда страны периодически падала, подчеркнул Стёре. Поэтому он пообещал продолжить сотрудничество с ЕС в целях поиска способов стабилизации цен на газ, однако это обещание не было чем-то конкретным или обязательным. С норвежской стороны существует чёткое понимание того, что, если у европейских покупателей возникают проблемы с оплатой, это может плохо повлиять на норвежские компании. Нестабильный континент с банкротствами и социальными потрясениями — это не то, чего хочет Норвегия. Кроме того, цены на электроэнергию в Норвегии привязаны к ценам на газ. Как предположил автор статьи, ожидание того, что Норвегия сможет сделать что-то — и даже больше, — было тем, о чём фон дер Ляйен и Макрон, вероятно, упомянули во время ужина — разумеется, со всем дружелюбием.

В конце ноября Еврокомиссия представила своё предложение по ценовому потолку, или, как его называли, «механизму регулирования рынка», который срабатывал бы при наличии определённых предпосылок. По мнению критиков, предложенный потолок цены был настолько высоким, что на практике он не имел бы никакого значения даже во время самых резких пиков цен этой осенью, и его посчитали смешным. Сообщается, что 12 стран ЕС, в основном с юга и востока союза, теперь объединились вокруг требования о более жёстком механизме регулирования цен. Многие лидеры этих стран воспринимают это как явное требование избирателей вмешаться в ситуацию и сделать что-то конкретное, чтобы повлиять на высокие цены и счета. Другие страны, особенно находящиеся севернее, относятся к подобным интервенциям на рынках с глубоким скептицизмом — среди них и Норвегия. Позиция норвежского правительства заключается в том, что слишком низкий потолок может привести к нехватке газа и большим проблемам в Европе в долгосрочной перспективе, поскольку вместо этого газ может оказаться на других рынках, резюмирует NRK.