Bloomberg: «арктическая погода» станет испытанием для европейского энергоснабжения

В Европу пришла морозная погода и, согласно прогнозам, она будет стоят всю следующую неделю, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, низкие температуры станут испытанием для европейской системы энергоснабжения.
Арктическая погода наконец пришла в Европу, пишет Bloomberg. И нынешние холода станут испытанием для европейского энергоснабжения.
Резкое похолодание, охватившее континент, продолжится и на следующей неделе — в Германии ожидаются минусовые температуры, а в некоторых частях Великобритании — снег.
«Хотя эти погодные условия помогут добавить праздничного настроения, однако они начнут оказывать давление на запасы энергоносителей, которые имеют решающее значение для возможностей Европа пережить зиму без отключений электроэнергии», — говорится в статье.
Тёплая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита голубого топлива из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций станут испытанием для электросетей.
И хотя правительство Германии, крупнейшей экономики Европы, ожидает, что на холодные месяцы энергоносителей им хватит, однако Федеральное сетевое агентство ФРГ в пятницу призвало домохозяйства и предприятия сократить отопление для экономии топлива.
Хотя в Средиземноморье будет теплее, однако в Северной Европе морозы продержатся всю следующую неделю.
Вызывает тревогу также и то, что непростые погодные условия сопровождаются обострением энергетического кризиса в Швеции, где из-за неполадок на крупнейшей в стране АЭС вырос реальный риск отключений. Это означает, что Стокгольму придётся полагаться на импорт электроэнергии из Норвегии, Германии и Польши, чтобы обеспечить достаточный объем энергоснабжения.
В Германии ещё в ноябре, когда температура была умеренной, граждан хвалили за экономию газа. Сейчас потребность в отоплении растёт, поскольку в таких городах, как Берлин и Гамбург, температура может опуститься до -7 °C и домохозяйства будут испытывать искушение выкрутить посильнее термостат, пишет Bloomberg.
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