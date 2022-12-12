Bloomberg: «арктическая погода» станет испытанием для европейского энергоснабжения

18:59 Захарова: Бут стал символом юридического беспорядка в США по отношению к гражданам России Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предприниматель Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят Соединённые Штаты по отношению к российским гражданам.

18:57 RMC Sport: Юпамекано и Тчуамени пропустили тренировку Франции в преддверии полуфинала ЧМ-2022 Футболисты сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано и Орельен Тчуамени не смогли принять участие в тренировке национальной команды.

18:56 Вайцеховская: удивляют комментарии на тему дадут, или не дадут выиграть Щербаковой ледовый Оскар Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась на тему вручения ледового Оскара.

18:51 Белик: ЕС вынужден «громко» вводить санкции и за кулисами справляться с их последствиями Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.

18:51 Врачи сообщили, что Пеле идёт на поправку, но о его выписке говорить преждевременно Врачи легендарного футболиста Пеле сообщили, что состояние здоровья трёхкратного чемпиона мира постепенно улучшается.

18:48 На RT вышел первый эпизод фильма «Морпехи. Сильные духом» о Струне, Рокоте и Бойке На RT состоялась премьера первого эпизода фильма «Морпехи. Сильные духом» — о реабилитации бойцов, получивших тяжёлые ранения. В него вошли истории о морпехах с позывными Струна, Рокот и Бойка.

18:46 Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.

18:46 Постпред России в Вене Ульянов и глава МАГАТЭ Гросси провели переговоры Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры.

18:44 Захарова назвала вредительскими заявления главы МИД ФРГ Бербок о документах ООН по Косову Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о неприемлемости исполнения резолюции Совбеза ООН по частично признанному Косову являются вредительскими, способными посеять хаос в ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

18:35 Спортивный директор «Оренбурга»: Сычевой настроен остаться до конца сезона с нами Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее нападающего Владимира Сычевого в клубе.

18:34 Орлов: не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси, он их сила и слабость Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022.

18:31 В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, в результате чего погибли три мирных жителя.

18:27 Варан: у Франции достаточно опыта, чтобы не попасть в ловушку недооценки соперника Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

18:25 Тренер Аргентины: Месси — победитель, у него есть огромное желание продолжать играть Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего Лионеля Месси в преддверии полуфинала чемпионата мира — 2022 с Хорватией.

18:24 The Hindu: несколько индийских солдат пострадали в столкновении с военными КНР Несколько индийских солдат пострадали в результате столкновений с военными из КНР в индийском штате Аруначал-Прадеш. Об этом сообщает газета The Hindu.

18:20 МИД Венгрии: девятый пакет санкций не затронет атомную энергетику России Девятый пакет санкций Евросоюза против России не затронет её атомную энергетику, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

18:18 Глава Чечни Кадыров заявил, что для ВСУ наступил «самый тяжёлый период» Вся обширная линия фронта в зоне СВО пришла в движение не в пользу Киева, для украинских военных наступил «самый тяжёлый период», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

18:16 Первый тренер Головина рассказал, сколько получил за трансфер футболиста в «Монако» 28 ноября на PREMIER стартовал первый сезон шоу «Здесь был Палыч», которое посвящено бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.

18:15 Терюшков обратился в Минюст РФ с просьбой внести Касаткину в список иноагентов Депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил, что попросил Минюст России внести российскую теннисистку Дарью Касаткину в список иностранных агентов.

18:14 Спасатели ликвидировали открытое горение в каучуковом цехе в Нижнекамске Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в здании цеха по выделению каучуков на заводе в Нижнекамске.

18:06 Минфин: профицит бюджета России за январь — ноябрь составил 557 млрд рублей Профицит российского бюджета за январь — ноябрь 2022 года составил, по предварительной оценке, 557 млрд рублей.

18:05 Далич: Аргентина сейчас находится под гораздо большим давлением, чем Хорватия Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о настрое своей команды на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

18:00 МИД: Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову, Москва намерена опираться на резолюцию Совбеза ООН 1244.

17:56 Гранат: из всей четвёрки полуфиналистов Франция является фаворитом ЧМ-2022 Бывший полузащитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал сборную, которая должна будет выиграть чемпионат мира по футболу 2022 года.

17:56 Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны России.

17:55 Фердинанд: в игре с Францией Саутгейт сделал замены слишком поздно Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией сделал замены слишком поздно.

17:55 Скалони: приятно наблюдать за игрой Модрича, он пример для многих Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2022 с Хорватией.

17:52 Премьер Шмыгаль: Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с ОЭСР Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашение о «привилегиях и иммунитетах» с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое в будущем может помочь разработать план восстановления страны.

17:50 МИД: Россия встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове, Россия следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, сообщили в МИД.

17:44 В НАПК Украины начали проверку данных о люксовых авто у замглавы офиса Зеленского Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал, что информация о люксовых автомобилях у замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проходит проверку.

17:43 Блахович считает ничью в поединке с Анкалаевым закономерным результатом Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что ничья в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым является закономерным результатом.

17:42 Резцова: многие страны хотят увидеть Россию на Олимпиаде в Париже, но Бах ведёт двойную игру Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

17:35 Мор: сборная Франции разгромит Марокко в полуфинале ЧМ-2022 Двукратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы сборной Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года с командой Франции.

17:35 Кречетов назначен исполнительным директором «Локомотива» Бывший сотрудник подмосковного клуба «Химки» Евгений Кречетов назначен на должность исполнительного директора в «Локомотиве».

17:32 Дуда: Польша оказала Украине военную помощь на сумму около $2 млрд Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша предоставила Украине военную помощь на сумму около $2 млрд.

17:32 В Москве начал работу международный форум «Евразийский интеграционный процесс: настоящее и будущее» На площадке Дипломатической Академии МИД России собрались российские и зарубежные представители органов власти и экспертного сообщества для обсуждения самых актуальных вопросов евразийской интеграции. В Форуме принимают участие представители Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, официальные лица и представители общественных организаций России, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана.

17:29 Родионенко: Федерация гимнастики США всегда была за допуск россиян к турнирам Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Федерация гимнастики США (USAG) всегда выступала за участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях.

17:28 Роналдо: я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ, но это было бы ложью Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды Аргентины на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

17:25 Почеттино, Тухель и Роджерс могут сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии Английская футбольная ассоциация (FA) не определилась, кто будет возглавлять национальную команду в отборочном этапе к ЧЕ-2024.

17:24 Песков: Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, а также за мирное урегулирование ситуации путём дипломатии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

17:22 Глава МИД КНР Ван И призвал все страны противостоять антиглобалистскому мышлению США Глава МИД Китая Ван И заявил, что всем государствам необходимо совместно противостоять антиглобалистскому мышлению Соединённых Штатов, которые разрушают международные правила.

17:20 Источник: сумма выкупа Пиняева из «Крыльев Советов» составляет 235 млн рублей Сумма выкупа полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева составляет 235 млн рублей.

17:19 Уайлд: хочется, чтобы Россию допустили до Олимпиады с флагом и гимном Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

17:19 Экс-сотрудник Белого дома рассказал о риске ядерного конфликта из-за ситуации на Украине Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Запада в отношении Украины повышают риск ядерного конфликта.

17:11 Роналдо: сборная Франции — главный фаворит ЧМ-2022 Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо назвал национальную команду Франции главным фаворитом чемпионата мира в Катаре.

17:07 Гаджиев назвал сборную Марокко «крайне организованной командой» Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил игру сборной Марокко на чемпионате мира по футболу 2022 года.

17:06 Сербия призовёт страны Европы не рассматривать запрос Косова на вступление в Евросоюз Сербия призовёт все страны ЕС, не признающие независимость Косова, отложить рассмотрение заявки Приштины на вступление в Евросоюз, которую Приштина планирует подать в декабре.

17:04 В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града» Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

16:58 Роднина — о призыве Олимпийского комитета США: без нас им скучно, гадости писать не про кого Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.