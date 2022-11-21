NBC: двухметровые сугробы и брошенные автомобили — на Нью-Йорк обрушился небывалый снегопад

Северо-Восток США накрыл зимний шторм невиданного масштаба, сообщает NBC. В западной части штата Нью-Йорк за сутки выпало более полутора метров снега, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. От внешнего мира оказались отрезаны целые кварталы, 280 людям потребовалась помощь аварийно-спасательных служб. Прогнозы погоды оптимизма не внушают.

Сегодня вечером шторм исторического масштаба все ещё накрывает западную часть Нью-Йорка. Только в Орчард-Парке, штат Нью-Йорк, выпало не менее 77 дюймов снега, при этом всего за 24 часа, согласно оценкам, выпало 66 дюймов, что стало абсолютным рекордом штата Нью-Йорк.

ДЖЕССИ КИРШ, корреспондент NBC News: В Орчард-Парке также расположена домашняя арена «Баффало Биллс». Хорошо, что они перенесли завтрашнюю игру в другой город, потому что добраться туда непросто. Я стою на парковке, и снег достаёт мне почти до пояса. Футбольное поле тоже покрыто снегом.

Сегодня в районе Баффало погодные условия на небольшой промежуток времени почти полностью прояснились, что позволило выявить нанесённый ущерб. Брошенные автомобили. Некоторые кварталы по-прежнему отрезаны от внешнего мира, а крыша боулинг-клуба обвалилась.

Сегодня власти Нью-Йорка изучают ущерб. Сообщается, что помощь аварийно-спасательных служб потребовалась примерно 280 людям. Чиновники говорят, что национальная гвардия помогает доставлять людей на диализ.





ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТЕЙ: Снега выпало так много, что его сейчас некуда девать.

В соседнем городе Лакаванна, штат Нью-Йорк, бригады расчищают улицы, ожидая выпадения ещё одного фута снега, надвигающего на регион сегодня вечером.

ДЖЕССИ КИРШ, корреспондент NBC News: Чем дольше это продолжается, тем большей проблемой это становится?

АННЕТ ИАФАЛЛО, мэр Лакаванны, Нью-Йорк: Что ж, он замёрзнет, ​​и если у нас будет ещё один снегопад, который стоит в прогнозе на сегодняшний вечер, ситуация станет непредсказуемой.

Повреждения в районе Великих озёр имеют катастрофический характер. Официальные лица сообщают, что двое жителей Нью-Йорка умерли в результате сердечных приступов, случившихся во время уборки снега. По данным властей, в Индиане в результате аварии погиб водитель снегоуборочной машины. Автомобиль, которым он управлял, перевернулся.

Сегодня вечером девять миллионов человек в шести штатах получили предупреждение о сложных погодных условиях. В некоторых районах Висконсина и Мичигана выпало более двух футов снега. Тем временем Баффало откапывается от снежной бури, которая ещё не закончилась.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я здесь уже давно, и это больше, чем я когда-либо видел.

И Джесси присоединяется к нам сейчас из Баффало, где продолжает накапливаться снег.

ДЖЕССИ КИРШ, корреспондент NBC News: Да, Хосе. Вы можете видеть, что именно так выглядят многие улицы Баффало. Снег на земле твердеет. Мы ожидаем, что за ночь в этом районе может выпасть ещё несколько дюймов снега, что ясно показывает, что уборка ещё далека от завершения.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2022 года.