DWN: из-за слабого ветра в Европе стремительно взлетели цены на энергоносители

Из-за снижения скорости ветра в Европе резко сократилось производство электроэнергии на ветряных установках, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Вместе с увеличением спроса на электроэнергию и газ в связи с наступлением холодов это способствовало стремительному росту цен на энергоносители. Как утверждает издание, нынешние погодные условия лишь подчёркивают ключевую слабость энергетической инфраструктуры Европы.

Из-за отказа от энергоносителей из России в преддверии отопительного сезона Европе пришлось по максимуму заполнить газохранилища. Это способствовало тому, что цены на электроэнергию и газ резко выросли, а недавно снова значительно упали. Мягкая погода на континенте также способствовала сокращению объёмов отбора газа из хранилищ и увеличению запасов, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Но сейчас во многих регионах европейского континента наступают холода, что увеличивает спрос на газ. В то же время ветер слабеет, из-за чего ветряные электростанции вырабатывают меньше электроэнергии. По данным метеорологов, на этой неделе скорость ветра в Гамбурге упала примерно до 5 метров в секунду. Это минимальная скорость для выработки электроэнергии. Для максимальной выработки электроэнергии требуется скорость на уровне примерно 15 метров в секунду.



Как отмечает издание, такие аномалии скорости ветра «нередки, но несвоевременны». Потому что европейские страны решили пережить зиму без российского газа.

Безветрие наступило в то время, когда Франция, крупный экспортёр электроэнергии в Европе, изо всех сил пытается перезапустить большую часть своих атомных электростанций после проблем с техническим обслуживанием. Между тем, европейская гидроэнергетика также сталкивается с трудностями: уровень воды в реках после жаркого лета упал до многолетнего минимума.

По данным European Energy Exchange AG, цены на электроэнергию в Германии в пятницу составили €361 за мегаватт-час по сравнению со €108 в середине прошлого месяца. Из-за дополнительного спроса цены на природный газ также резко возросли. Цены на голландской бирже TTF превысили €158 евро за мегаватт-час в четверг после €123 в начале недели.

Западные ветры в области высокого давления над северной Германией и Францией идеально подходят для выработки электроэнергии, отмечает метеоролог Эванджелин Куксон. В этом районе самая высокая концентрация ветряных турбин в Европе. Они построены с учётом преобладающего направления ветра.

Но на этой неделе в регионе наблюдается прямо противоположное: низкое атмосферное давление, сопровождаемое слабыми северо-восточными ветрами. «Эти северо-восточные ветры приносят с собой более низкие температуры, что увеличивает потребность в отоплении», — подчёркивает Куксон. По её словам, такая погода, вероятно, сохранится в течение следующих 10 дней.

Безветрие подчёркивает ключевую слабость энергетической инфраструктуры Европы. Хотя континент вложил значительные средства в ветро- и солнечную энергетику, у него нет достаточных возможностей для хранения этой энергии в периоды отсутствия ветра и солнца. Технология хранения избыточной энергии из возобновляемых источников в накопителях всё ещё находится в стадии разработки.

До прошлого года, когда цены на энергоносители были на низком уровне, стимулы для развития таких технологий фактически отсутствовали, отмечает Анна Дармани, старший аналитик Wood Mackenzie. В этой области Европа отстаёт от Китая и США. «На запуск этих проектов требуется от трёх до четырёх лет, и нет никаких гарантий, что цены останутся высокими», — отмечает она, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.