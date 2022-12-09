Bloomberg: страны Евросоюза начали готовиться к следующей зиме и хотят договориться о совместных закупках газа

Лидеры Европейского Союза намерены призвать к более тесной координации между своими государствами в рамках подготовки к следующей зиме. Это происходит на фоне того, как ЕС пытается решить проблему нехватки российского природного газа, которое вызвало скачок цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

15 декабря состоится саммит стран Евросоюза с целью продвижения работы по совместным закупкам газа, объединению спроса, заполнению хранилищ и предварительной подготовке планов действий в чрезвычайных ситуациях на зиму 2023-2024 годов. Об этом говорится в проекте политического заявления, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

В то время как европейские газохранилища с начала этого отопительного сезона были почти полностью заполнены, есть опасения, что страны ЕС израсходуют большую часть своих запасов к апрелю, а их пополнение будет затруднено из-за продолжающегося дефицита поставок.

Европейские лидеры также планируют подчеркнуть важность увеличения инвестиций в инновации, инфраструктуру и энергоэффективность, чтобы постепенно «снизить зависимость от российского импорта, ускорить переход к чистой экономике и обеспечить надёжность поставок», — говорится в заявлении, которое ещё может измениться до окончательного принятия. Ранее Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, отмечает Bloomberg.

Как сообщает агентство, в целях ограничения влияния энергетического кризиса на домохозяйства и предприятия, ЕС уже одобрил экстренные меры для снижения цен на энергию. Среди них — введение сбора и перераспределения избыточных доходов энергетического сектора и установление добровольной общей цели по сокращению спроса на электроэнергию. Для большинства государств-членов этого недостаточно для защиты их экономик, однако быстро сдержать цены на газ до сих пор является труднодостижимой целью, пишет Bloomberg.

В зависимости от итогов экстренной встречи министров энергетики ЕС 13 декабря, на саммите также может быть поднят вопрос о потолке цен на газ. Менее чем за неделю до встречи на уровне министров государства-члены разделились по поводу предложения Еврокомиссии, исполнительного органа Евросоюза, о введении так называемого «механизма корректировки рынка», который установит потолок цен на газ на уровне $287,94 за МВт/ч., резюмирует агентство Bloomberg.