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Bloomberg: страны Евросоюза начали готовиться к следующей зиме и хотят договориться о совместных закупках газа

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Лидеры Евросоюза готовятся к следующей зиме и собираются скоординировать планы по заполнению своих газохранилищ, сообщает агентство Bloomberg. На фоне дефицита поставок российского газа европейские чиновники намерены обсудить совместную закупку голубого топлива. Как сообщается, не исключено, что на запланированном 15 декабря саммите министров ЕС также будет поднят вопрос о потолке цен на газ.
Bloomberg: страны Евросоюза начали готовиться к следующей зиме и хотят договориться о совместных закупках газа
AP
Лидеры Европейского Союза намерены призвать к более тесной координации между своими государствами в рамках подготовки к следующей зиме. Это происходит на фоне того, как ЕС пытается решить проблему нехватки российского природного газа, которое вызвало скачок цен на энергоносители, пишет Bloomberg.
 
15 декабря состоится саммит стран Евросоюза с целью продвижения работы по совместным закупкам газа, объединению спроса, заполнению хранилищ и предварительной подготовке планов действий в чрезвычайных ситуациях на зиму 2023-2024 годов. Об этом говорится в проекте политического заявления, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
 
В то время как европейские газохранилища с начала этого отопительного сезона были почти полностью заполнены, есть опасения, что страны ЕС израсходуют большую часть своих запасов к апрелю, а их пополнение будет затруднено из-за продолжающегося дефицита поставок.
 
Европейские лидеры также планируют подчеркнуть важность увеличения инвестиций в инновации, инфраструктуру и энергоэффективность, чтобы постепенно «снизить зависимость от российского импорта, ускорить переход к чистой экономике и обеспечить надёжность поставок», — говорится в заявлении, которое ещё может измениться до окончательного принятия. Ранее Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, отмечает Bloomberg.
 
Как сообщает агентство, в целях ограничения влияния энергетического кризиса на домохозяйства и предприятия, ЕС уже одобрил экстренные меры для снижения цен на энергию. Среди них — введение сбора и перераспределения избыточных доходов энергетического сектора и установление добровольной общей цели по сокращению спроса на электроэнергию. Для большинства государств-членов этого недостаточно для защиты их экономик, однако быстро сдержать цены на газ до сих пор является труднодостижимой целью, пишет Bloomberg.
 
В зависимости от итогов экстренной встречи министров энергетики ЕС 13 декабря, на саммите также может быть поднят вопрос о потолке цен на газ. Менее чем за неделю до встречи на уровне министров государства-члены разделились по поводу предложения Еврокомиссии, исполнительного органа Евросоюза, о введении так называемого «механизма корректировки рынка», который установит потолок цен на газ на уровне $287,94 за МВт/ч., резюмирует агентство Bloomberg.
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