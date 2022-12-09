Bloomberg: страны Евросоюза начали готовиться к следующей зиме и хотят договориться о совместных закупках газа

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Политика: Оливер Стоун назвал США виновником конфликта на Украине Политика
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Handelsblatt: инфляция бьёт по еврозоне в полную силу — розничная торговля переживает падение продаж Handelsblatt
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El Confidencial: в Испании задержали наркоторговцев, перевозивших товар под видом гумпомощи Украине El Confidencial
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Lidovky: «сторонникам Путина» в Чехии грозит уголовное наказание за поддержку России Lidovky
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Bloomberg: ЕС пытается удержать Западные Балканы в своей орбите Bloomberg
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Guardian: жители Великобритании становятся всё «более больными и бедными» Guardian
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ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций
Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций.
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Женская сборная России осталась на 26-м месте в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
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В работе приложения «Тинькофф» произошёл сбой
Мобильное приложение Тинькофф Банка работает со сбоями.
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Песков заявил, что переговоры о возобновлении ДРСМД между США и Россией не ведутся
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о возобновлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном на данный момент не ведутся.
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Путин: безработица в Европейском союзе в семь раз выше, чем в ЕврАзЭС
Безработица в Европейском союзе в семь раз выше, чем в ЕврАзЭС, сообщил президент России Владимир Путин.
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Венгер о матче Англия — Франция: это ранний финал
Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер высказался о матче 1/4 финала с участием сборных Англии и Франции.
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Ван Гал рассказал о настрое Нидерландов на матч с Аргентиной на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о настрое своей команды перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.
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Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в «Вагнере»
Павел Николин, подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в Группе Вагнера.
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Лукашенко заявил, что проблемы с Mercedes заставили его прийти на саммит ЕАЭС пешком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на проблемы с автомобилем Mercedes, из-за которых ему пришлось идти на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пешком.
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Эрдоган намерен поговорить по телефону с Путиным и Зеленским 11 декабря
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен в воскресенье, 11 декабря, поговорить по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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Вавринка — о победе над Рублёвым: для своего возраста я играю не так уж и плохо
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка считает, что для своего возраста не плохо выступает на выставочном турнире в Эр-Рияде.
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Аналитик Диашов: экономической катастрофы после введения потолка цен на нефть не произошло
Генеральный директор «Инвестиционной компании Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов рассказал в беседе с RT, что огромного негативного влияния введение потолка цен на нефть на Россию не окажет.
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Фьюри — о Роналду: ему 37 лет, он сейчас на спаде
Чемпион мира WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказал мнение, что португальский нападающий Криштиану Роналду находится на спаде ввиду своего возраста.
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В сети покажут фильмы «Слон», «Я буду жить», «1000 дешёвых зажигалок»
Онлайн-кинотеатр KION запускает цикл премьер «Кино на KION». Каждую неделю зрители смогут увидеть самые ожидаемые новые картины — блокбастеры, отечественные хиты, а также фестивальные ленты. Выбор фильмов формируется экспертами платформы еженедельно на основе предпочтений пользователей.
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Очевидец рассказал о начале пожара в ТЦ «Мега Химки»
Житель подмосковных Химок рассказал, как начинался пожар в ТЦ «Мега Химки», который произошёл ранним утром 9 декабря.
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Глава Минздрава Брон: Франция переживает новую волну заболеваний COVID-19
Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что республика переживает новую волну коронавирусной инфекции.
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Делегация правительства Москвы провела ряд встреч в рамках визита в Израиль
Московская делегация во главе с министром правительства Москвы — руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Черёминым посетила Израиль, где, в частности, приняла участие в международном форуме городов Muni World.
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Казахстанские банки получили разрешение на операции по платёжным картам МИР
Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платёжным картам МИР. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
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Триппьер: Англия хочет выиграть чемпионат мира
Защитник сборной Англии Киран Триппьер сообщил, что национальная команда нацелена выиграть мундиаль в Катаре.
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СК: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы в помещении
Следственный комитет России сообщил, что пожар в торговом центре «Мега Химки» начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.
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В ФИФА отказались от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер рассказал, что организация не поддержала идею о проведении чемпионата мира каждые два года.
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МИД КНР: Пекин решительно выступает против стремления США играть роль «мирового жандарма»
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США не имеют права играть роль «мирового жандарма».
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Великобритания ввела санкции против олигарха Плахотнюка и лидера молдавской партии «Шор»
Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора.
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«Спартак» на сборах в ОАЭ сыграет с «Ботевом» и примет участие в Зимнем кубке РПЛ
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что красно-белые 27 января встретятся с «Ботевом» в товарищеском матче.
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Суд снизил сумму взыскания ущерба с фигурантов по «делу Гайзера» на 236 млн рублей
Верховный суд Коми изменил в апелляционном порядке решение в отношении фигурантов «дела Гайзера», снизив размер взыскиваемого ущерба до 1,214 млрд рублей.
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Путин заявил о желании Запада любыми способами сохранить доминирование
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование.
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Газзаев: болею, чтобы Аргентина стала чемпионом мира
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, кого хочет видеть чемпионом мира в Катаре.
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За сутки в России выявили 7465 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 7465 новых случаев коронавируса. В больницы попали 1447 пациентов с инфекцией. Накануне в стране были госпитализированы 1453 пациента.
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Федерер рассказал, как его не хотели пускать на территорию Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что однажды его не хотели пускать на территорию, так как у него не было с собой членского билета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
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Путин: Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинцев как пушечное мясо
Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России.
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Песков: Кремль желает вернувшемуся на родину Буту скорейшей реабилитации
Кремль желает вернувшемуся на родину Виктору Буту скорейшей реабилитации после состоявшегося обмена, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Джеймс отреагировал на освобождение Грайнер
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об обмене олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
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Китай совершил первый запуск ракеты-носителя для коммерческого использования «Цзелун-3»
Китайская Народная Республика в пятницу, 9 декабря, совершила успешный запуск новой ракеты-носителя «Цзелун-3», предназначенной для коммерческого использования.
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Ярд: бой с Бетербиевым станет блокбастером, кто-то будет в нокауте
Британский боксёр Энтони Ярд прокомментировал свой поединок с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
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Открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано
Открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Шерпа Лукаш: половина стран G20 поддерживают Россию и считают недопустимой её изоляцию
Половина стран G20 поддерживают Россию и считают, что её изоляция недопустима, заявила ТАСС шерпа России в объединении Светлана Лукаш.
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Источник: Роналду прилетит в Саудовскую Аравию для подписания контракта с «Аль-Нассром» после ЧМ
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в клубе «Аль-Насср».
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Супруга Виктора Бута назвала его состояние ужасным после обмена
Супруга Виктора Бута Алла рассказала, что её муж чувствует себя «ужасно» после долгой дороги из Соединённых Штатов.
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В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании на выборах с 16 лет
Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, согласно которому предлагается наделить граждан с 16 лет правом голосовать на выборах.
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Ярёменко считает наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливым
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко высказал мнение, что наказание олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько является несправедливым из-за прошествия долгого времени.
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Министры обороны стран ШОС и СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
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Stars and Stripes: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией
Ситуация на Украине подталкивает Польшу к обучению гражданских лиц в качестве солдат для вооружённых сил страны.
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Пеле — Мбаппе: рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ
Бразильский футболист Пеле выразил благодарность нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе за поддержку.
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Минприроды Подмосковья: зафиксирована повышенная концентрация фенола в районе пожара в ТЦ
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ «Мега Химки».
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Юрист Ярмуш прокомментировала идею ужесточить наказание за оставление детей в опасности
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ужесточить наказание за оставление детей в опасности.
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Кабмин России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 млрд рублей
Правительство России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 млрд рублей.
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Daily Star: Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с ассистентом Саутгейта
Защитник сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта.
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Нарушения при сварочных работах могли привести к пожару в ТЦ «Мега Химки»
Пожар в подмосковном ТЦ «Мега Химки» мог произойти из-за нарушения правил безопасности при сварочных работах, сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
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В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретились на саммите Евразийского экономического союза.
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ВФВ не перейдёт в Азиатскую конфедерацию волейбола
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.