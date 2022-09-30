NRK: после взрывов на «Северных потоках» над Скандинавией образовалось большое облако метана

В результате взрывов на трубопроводах «Северного потока» образовалось большое облако метана в небе над Норвегией и Швецией, пишет NRK. По новым данным учёных, концентрация выбросов превышают в два раза предыдущие показатели, однако не опасны для человека.

Взрывы на «Северных потоках» привели к тому, что над Норвегией и Швецией образовалось огромное облако метана. Содержимое обоих трубопроводов на 96% состояло из этого опасного парникового газа, который выходит на поверхность моря в виде белых пузырьков, сообщает NRK.

В среду утром старший специалист по климату в Норвежском институте исследований воздуха Стивен Мэтью Платт подсчитал объёмы выбросов и был удивлён результатам замеров, которые показали поразительно большие значения. Интегрированная система наблюдения за углеродом ICOS показала, что утечки привели к выбросу около 40 тыс. тонн метана, однако в пятницу утром учёные обнародовали обновлённые показатели в размере не менее 80 тыс тонн. Это в четыре раза превышает годовой объём выбросов метана от всей нефтегазовой отрасли Норвегии, пишет NRK.

«Мы никогда раньше не видели ничего подобного ни в одной из наших обсерваторий», — заявил старший научный сотрудник института Катрин Лунд Мире. Выбросы соответствуют увеличению концентрации метана в атмосфере примерно на 20%. «Это рекордно высокие уровни, мы никогда раньше не видели ничего подобного в Норвегии и Швеции», — заявил Платт норвежскому изданию.

Газовое облако движется вместе с ветром и со временем растворяется в воздухе. Платт и его коллеги внимательно следят за ним и обновляют расчёты. По словам учёного, облако движется на север, и через пару дней его можно будет увидеть над Шпицбергеном. Исследователь тем не менее отметил, что высокая концентрация метана не представляет прямой угрозы для человека, однако он выразил беспокойство о климатическом эффекте, пишет NRK.

Будучи парниковым газом метан примерно в 32 раза мощнее углерода, однако от него меньше выбросов и в атмосфере он быстро растворяется. Хотя выбросы из трубопроводов увеличили концентрацию над Скандинавией, по мнению учёных, они мало что значат в климатическом контексте. В результате производства энергии и сельского хозяйства в мире выбрасывается около 1 млн тонн метана в сутки. Таким образом, выброс в размере 80 тыс. тонн составляет менее 10% от того, что мир выбрасывает в атмосферу каждый день, заключает NRK.