NI: курс Вашингтона на расширение НАТО был неверным, но неизбежным

Курс на расширение НАТО, которое сегодня привело к новой «эре конфронтации» и развалу мировой системы контроля над вооружениями, в США заложила ещё администрация Билла Клинтона в 1993 году, пишет на страницах NI американский политолог Майкл Крепон. По его мнению, избежать экспансии альянса смог бы лишь очень дальновидный президент США. Но даже если бы от неё отказался Клинтон, при Буше идею всё равно бы воплотили.

Режим контроля над вооружениями достиг «апогея» своего развития между 1986-м и 1996 годом: тогда как в 1986-м Михаил Горбачёв дал согласие на проведение инспекций учений обычных вооружённых сил в Европе, после чего состоялась Рейкьявикская встреча между советским лидером и президентом США Рональдом Рейганом, что позволило «проломить барьер, сдерживавший соглашения о ядерных вооружениях», в 1996-м американский президент Билл Клинтон довёл до конца переговоры по поводу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пишет в своей статье для The National Interest основатель американского аналитического Центра имени Стимсона Майкл Крепон. Как напоминает Крепон, в течение десятилетия между этими двумя точками были подписаны многие соглашения о сокращении вооружений и Конвенция о запрещении химического оружия, был на неопределённый срок продлён Договор о нераспространении ядерного оружия, и произошло многое другое.



Впрочем, после окончания «золотого десятилетия» дела в мире «пошли под откос» — множество соглашений о контроле над ядерными и неядерными вооружениями в последнее время прекратили своё существование, подчёркивает аналитик. По мысли автора, процесс развала мировой системы контроля над вооружениями начался ещё при президенте Клинтоне — и ключевыми факторами, которые в итоге привели к такому положению дел, стали «преданность его администрации принципу расширения НАТО», инициированные Вашингтоном для «прекращения сербской агрессии после развала Югославии» авиаудары, а также упрямство конгрессменов-республиканцев, которые во что бы то ни стало вознамерились создать национальную систему ПРО.



Курс, который выбрала тогда администрация Клинтона, воспринимался на тот момент как необходимое условие для того, чтобы «остановить военные преступления Слободана Милошевича», полагает эксперт. К несчастью, он сильно навредил отношениям между Вашингтоном и Москвой, но «такова была неизбежная цена гуманитарного вмешательства». Впрочем, отнюдь не обязательно, что к охлаждению российско-американских отношений привели именно Балканские войны — не исключено и что оно стало результатом экспансии НАТО и развала Договора об ограничении систем противоракетной обороны, рассуждает Крепон.



По мнению эксперта, для расширения «защитного зонтика НАТО» на страны, которые «после распада Советского Союза жаждали свободы», разумеется, также были «моральные и этические причины» — и если эти причины основывались на том соображении, что пока Россия находилась в «отчаянном положении», можно было бы «легко достичь определённых успехов», то они же работали бы и после того, как Москва «вернулась к жизни», поскольку НАТО уже стало бы «служить сдерживающим от вторжения фактором». Тем не менее сторонники расширения альянса выдвигали вовсе не этот аргумент — вместо этого они заверяли потенциальных новых членов в том, что эра конфронтации завершилась и началась эра партнёрства, отмечает автор. Противники движения НАТО на восток, в свою очередь, предупреждали, что экспансия может в итоге обернуться для США невыполнимыми обязательствами в военном плане, а также привести к конфликту с Россией, когда та укрепится, пишет Крепон.



В определённом смысле расширение НАТО действительно было «стратегической ошибкой», которая ещё может в будущем ослабить альянс как с военной, так и с политической точки зрения, признаёт американский политолог. На его взгляд, гораздо более «здравой» была идея «Партнёрства во имя мира» — программы, участники которой сотрудничали с альянсом, но не вступали в него, — однако такой режим не обладал нужной «политической долговечностью».



Как справедливо отмечали многие американские политики, расширение военных альянсов за счёт стран, которые не привносят ничего существенного в плане военной мощи, а также сложны с точки зрения организации их обороны обычными средствами — не слишком мудрая политика, а учитывая нынешние обстоятельства, похоже, это действительно так, констатирует Крепон. Не назовёшь мудрым и курс на экспансию НАТО с заявленной целью в виде «продвижения демократических норм», когда этот политико-военный союз «не способен сам себя защитить от политического регресса»; в итоге сегодня НАТО имеет в своих рядах «авторитарных лидеров» — Турция, Венгрия и Польша «ослабляют альянс изнутри», убеждён автор.



Администрацию Клинтона вынуждало расширять НАТО «колоссальное давление» как со стороны многих республиканцев, которые продвигали «повестку свободы», так и со стороны демократов, мечтавших о «единой и свободной Европе», говорится в материале. Клинтон смог несколько замедлить процесс, «проявив почтение к терзавшемуся Ельцину» и приняв поначалу в состав альянса лишь три центральноевропейские страны, находящиеся далеко от российских границ, повествует автор. Между тем, «дверь теперь была широко открыта», и «мантра о том, что разногласий холодной войны больше нет», увлекала всё больше людей. В тот момент расширение НАТО базировалось на «двух ошибочных предположениях» — о том, что, во-первых, у Вашингтона получится найти «тонкое равновесие» между «политическими императивами» внутри страны и соображениями национальной безопасности, а во-вторых, что «ослабшая Москва в ответ будет только высказывать жалобы и не станет принимать жёстких контрмер», полагает Крепон.



Сменивший Клинтона на президентском посту Джордж Буш — младший пошёл другим курсом — в отличие от своего предшественника, он в деле расширения НАТО на восток «дал полный газ», включив в альянс Польшу и Прибалтику, а также выступал за вступление в него Украины и Грузии, пишет аналитик. В конечном счёте, когда Россия «встала на ноги», она — как и предсказывали некоторые политики — стала решительно сопротивляться движению НАТО.



Расширение НАТО пошло по сценарию, прямо противоположному тому, что обещали его сторонники: короткая эра партнёрства сменилась эрой конфронтации, подчёркивает Крепон. По его мнению, этого не произошло сразу лишь потому, что Владимир Путин «действовал с позиции слабости» — даже притом, что «ставленники» Москвы удерживали территории в Молдавии и Грузии, Россия и США сохраняли хотя бы видимость сотрудничества. Однако система стала распадаться: сначала прекратили соблюдать положения Договора об обычных вооружённых в Европе, затем начались нарушения ДРСМД, после — истекли договорённости по Программе совместного уменьшения угрозы, и так далее, перечисляет эксперт. Тем не менее «последней каплей» для Путина стала именно «революция» на Украине, на которую Москва ответила «аннексией» Крыма и «гибридной войной» на востоке этой страны.



«Почву для экспансии НАТО подготовили ещё в 1993 году, — подытоживает Крепон. — Выбор в пользу развития политического, военного и экономического сотрудничества без расширения альянса мог бы сделать лишь удивительно дальновидный президент, обладающий почти полным иммунитетом к политическому давлению. Но даже в этом случае нельзя списывать со счетов ту возможность, что Путин растоптал бы украинский суверенитет ещё после «оранжевой революции». По мысли аналитика, даже если Клинтон отказался бы от экспансии НАТО, Буш-младший и его «команда ликователей и романтиков» всё равно бы её провела — ну а разбираться с последствиями Америке приходится сегодня.