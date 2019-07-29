Conversation: НАТО рискует обострить отношения с Россией из-за увеличения присутствия в Прибалтике

Расширенное присутствие НАТО на территории Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, которое стартовало в 2017 году, началось из-за ощущения отсутствия безопасности этих стран, несмотря на их членство в альянсе. Однако, как пишет издание The Conversation, реагируя на чувство незащищённости своих новых союзников, НАТО рискует обострить отношения с Россией.

В 2017 году НАТО расширило своё присутствие на восточном фланге. В рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» на территории Эстонии, Литвы, Латвии и Польши были размещены усиленные батальоны. Как пишет The Conversation, данное решение было принято в связи с ощущением отсутствия безопасности этих стран, несмотря на их членство в НАТО.

Как пишет издание, в странах Балтии, в частности в Эстонии и Латвии, четверть населения составляют русские. Такое сильное русскоязычное присутствие беспокоит эти государства, которые боятся российской интервенции, поскольку Кремль регулярно прикрывается защитой российских соотечественников за рубежом для оправдания своих внешних вмешательств.

Растущее чувство незащищённости в странах Балтии можно объяснить также их страхом, что НАТО их не поддержит в случае российской интервенции и аннексии их территорий. К этому добавляются действия, направленные на дестабилизацию ситуации, с которыми сталкиваются страны Балтии. Подозрения в кибератаках и мобилизация российской диаспоры Эстонии и Латвии.

Однако, отмечает автор статьи, такого рода действия не подпадают под статью 5 Вашингтонского договора, которая устанавливает принцип коллективной защиты альянса: вооружённое нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех его членов.

«Но в 5-й статье речь идёт о вооружённом нападении, и поэтому она не может быть использована в случае гибридных атак. Таким образом, России удаётся при помощи нетрадиционных методов дестабилизировать страны Балтии, проверяя при этом солидарность стран — членов НАТО», — отмечает автор материала.

Как заключает издание, защита, предусмотренная статьей 5, подорвана гибридными атаками. Она остаётся символически значимой, и маловероятно, что Россия рискнёт аннексировать страны Балтии военным путём. Однако, реагируя на чувство незащищённости своих новых союзников, НАТО рискует обострить отношения с Россией.