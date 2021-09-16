Independent: «естественные союзники» — США, Британия и Австралия создали оборонный альянс против Китая

США, Великобритания и Австралия объявили о заключении оборонного партнёрства, призванного «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе», передаёт The Independent. Ожидается, что первым проектом альянса AUUKUS станет строительство флота атомных подводных лодок для ВМФ Австралии на фоне роста напряжённости с Китаем.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности, сообщает The Independent.

Альянс, получивший название AUUKUS, предусматривает строительство атомного подводного флота и обмен информацией и технологическими новшествами в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и квантовых вычислений.

В Лондоне настаивают на том, что он не направлен против какой-либо страны, однако заключён на фоне всё более агрессивной позиции Китая и имеет заявленную цель — защитить «международный порядок, основанный на правилах», который, как заявляют на Западе, неоднократно нарушала Поднебесная.

«Великобритания, Австралия и США являются естественными союзниками — хотя мы и разделены географически, мы придерживаемся общих интересов и ценностей», — заявил Джонсон. Премьер добавил, что альянс создаст «новое партнёрство в сфере обороны и будет способствовать созданию новых рабочих мест и процветанию», а также сулит Великобритании, которая «более 60 лет строит и эксплуатирует атомные подводные лодки мирового класса», финансовые выгоды.

Первой программой альянса станет строительство флота атомных подводных лодок для ВМФ Австралии, в процессе производства которых примут участие американские и британские компании. Партнёрство предполагает создание атомных подводных лодок за 18 месяцев. При этом, как подчёркивают члены альянса, Канберра будет соблюдать договоры о нераспространении ядерного оружия.

На данный момент в Индо-Тихоокеанском регионе атомные лодки стоят на вооружении только у Китая и Индии. Индия, считающаяся союзником Австралии, регулярно проводит со страной совместные военные и военно-морские учения.

При этом отношения между Австралией и Китаем становятся всё более напряжёнными. В Пекине недовольны тем, что Канберра потребовала независимого расследования происхождения пандемии коронавируса и раскритиковала репрессии в Гонконге, а также ущемление прав уйгуров в провинции Синьцзян. В ответ на этой Китай ввёл ограничения на австралийский импорт. Кроме того, как напоминает The Independent, хакерские группы, связанные с Поднебесной, неоднократно обвиняли в кибератаках на объекты в Австралии.

Объявляя о «знаковом партнёрстве в области обороны и безопасности <...> которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе», члены альянса отметили, что «регион находится в центре усиливающейся геополитической конкуренции с многочисленными потенциальными очагами напряжённости».

Navara: Порядок, основанный на правилах? Вы имеете в виду правила, выгодные для Вашингтонского порядка.

Yeravinalarf: После того как англосферу вышвырнули из Афганистана, ей не потребовалось много времени, чтобы создать новую зону боевых действий для своих оборонных производителей.

BritElsewhere: Лучше такой альянс, обеспечивающий свободу навигации и действий, чем продвижение Индии или Японии в качестве регионального военного противовеса территориальной экспансии Китая.

49niner: Мы очень благоразумно ушли с востока от Суэца в 1968 году. Зачем возвращаться сейчас, когда у страны явно нет ресурсов, чтобы действовать как глобальная держава, которых даже меньше, чем полвека назад. Похоже, что в этой программе есть значительная коммерческая составляющая, которая, вероятно, призвана поддерживать британскую оборонную промышленность. И нет, я не чувствую ничего общего с Австралией и США. И я вижу, что Новая Зеландия очень разумно не вмешивается в это бряцание оружием.

Неужели мы никогда не научимся заниматься своими делами?

GreenManTales: А глава Новой Зеландии с показной добродетелью и её когорта социалистов заняты тем, что заключают союз с Китаем. Я скажу об Ардерн следующее: по крайней мере, она честна в своих намерениях.