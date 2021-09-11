Focus: стремление Китая к благосостоянию пугает США, потому что оно способно изменить мир

Китай обладает потенциалом для того, чтобы в обозримом будущем обойти США по производительности экономики, отмечает обозреватель Focus Габор Штайнгарт. Китайский народ хочет достичь того же уровня благосостояния, однако Америка видит в этом выпад против своей «исключительности», и, возможно, не напрасно: если страхи США и устремления Китая воплотятся в жизнь, мир изменится — американскому доминированию настанет конец, и начнётся эпоха китайского превосходства.

Раньше в отношениях межу США и Китаем было ясно, кто есть кто, но теперь ситуация коренным образом изменилась, пишет обозреватель немецкого журнала Focus Габор Штайнгарт. Если страхи Америки и устремления Китая обретут реальность, мир будет уже другим, подчёркивает он.

«Американский страх и китайские устремления — это две стороны одной медали», — отмечает немецкий журналист. Как недавно сказал бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг, «проблема Китая заключается в том, что крупное государство в его лице обладает потенциалом превзойти США в экономическом отношении: непростительный грех в глазах американских провозглашённых триумфаторов». Также Китинг добавил, что существование Китая в этом масштабе — это выпад против самосознания американской нации, которая считает себя «исключительной».

Главный редактор китайской газеты The Global Times Ху Сицзинь считает эти высказывания стимулом продолжать следовать избранному Китаем пути. Он призывает своих соотечественников противостоять американской политике сдерживания. По его словам, ВВП Китая превзойдёт ВВП США, и никто не может удержать китайский народ от того, чтобы стать ведущей экономической державой в мире.

С точки зрения автора статьи, ясно одно: если страхи США и стремления Китая воплотятся в жизнь, это будет уже другой, новый мир. В 1980 году мир выглядел так: национальный доход Китая составлял 10% от того, что в то время производили Соединённые Штаты, поэтому тогда было ясно, кто есть кто.

К 2020 году в мире успели произойти определённые изменения: Китай в прошлом году сумел достичь производительности экономики в 70% от американского уровня. Напряжённость между двумя странами возросла. Трамп ушёл, политика «Америка прежде всего» осталась. Однако только итоговые амбиции, которые названные выше австралиец и китаец описали как законное стремление любого китайского гражданина к благосостоянию среднестатистического американца, способны сформировать новый мир, подчёркивает Штайнгарт. По его версии, это будет мир, в котором американское доминирование окажется сломлено, и будет положено начало китайскому веку.

Особенно острые этические и политические вопросы уже намечены. Действительно ли относительная нищета Китая является одной из основных опор для западной архитектуры безопасности в XXI столетии? Именно в это верят в Белом доме, утверждает немецкий журналист. А если ответ на этот вопрос в самом деле утвердительный, — может ли Запад на протяжении долгого времени отказывать простым китайцам в уровне благосостояния, которого он сам при этом требует для собственного населения? Ответов на эти вопросы Габор Штайнгарт в журнале Focus не даёт, но о том, что думает по этому поводу известный немецкий журналист, догадаться нетрудно.