Guardian: любить партию, любить родину — китайский шоубизнес призвали не забывать о морали

В ходе симпозиума представителей китайской индустрии развлечений последних призвали безукоризненно соблюдать социальную этику и продвигать семейный и духовные добродетели, пишет The Guardian. Кроме того, работникам творческой сферы указали на то, что им было бы неплохо при каждом удобном случае бороться с пошлостью, дурным вкусом и культом денег.

На фоне активных попыток Китая закрутить гайки в мире культуры гостям китайского симпозиума по индустрии развлечений сообщили, что они должны хорошо вести себя с точки зрения морали как на людях, так и в частной жизни, пишет The Guardian.

Это мероприятие, которое состоялось под лозунгом «Любите партию, любите родину, продвигайте мораль и искусство», прошло при участии высокопоставленных чиновников Коммунистической партии. Последние, в частности, изложили новые правила, касающиеся индустрии и поведения знаменитостей.

На симпозиуме выступил в том числе и глава Национального управления радио и телевидения. Присутствующим же на нём работникам теле- и радиовещания, а также представителям сферы онлайн-развлечений сообщили, что они должны вести себя этично, продвигая духовные и семейные добродетели.

По данным государственных СМИ, присутствующие выслушали наставления в том духе, что им следует «сознательно отказаться от пошлости, безвкусицы, а также сознательно давать отпор декадентским идеям поклонения деньгам, гедонизму и крайнему индивидуализму».

В последнее время китайские власти запретили ряд реалити-шоу, закрутили гайки в социальных сетях и призвали теле- и радиовещателей противостоять «ненормальной эстетике», к которой, в частности, относятся «женоподобные» мужчины.

Участники симпозиума также выслушали выступления актёров, режиссёров и драматургов, которые одобрили новые ограничения.

«У наших творцов есть долг — делать каждую работу просто и без каких-либо изысков, безмолвно транслируя зрителям позитивную энергию», — заявил режиссёр Чжан Юнсинь.