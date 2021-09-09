Guardian: любить партию, любить родину — китайский шоубизнес призвали не забывать о морали
На фоне активных попыток Китая закрутить гайки в мире культуры гостям китайского симпозиума по индустрии развлечений сообщили, что они должны хорошо вести себя с точки зрения морали как на людях, так и в частной жизни, пишет The Guardian.
Это мероприятие, которое состоялось под лозунгом «Любите партию, любите родину, продвигайте мораль и искусство», прошло при участии высокопоставленных чиновников Коммунистической партии. Последние, в частности, изложили новые правила, касающиеся индустрии и поведения знаменитостей.
На симпозиуме выступил в том числе и глава Национального управления радио и телевидения. Присутствующим же на нём работникам теле- и радиовещания, а также представителям сферы онлайн-развлечений сообщили, что они должны вести себя этично, продвигая духовные и семейные добродетели.
По данным государственных СМИ, присутствующие выслушали наставления в том духе, что им следует «сознательно отказаться от пошлости, безвкусицы, а также сознательно давать отпор декадентским идеям поклонения деньгам, гедонизму и крайнему индивидуализму».
В последнее время китайские власти запретили ряд реалити-шоу, закрутили гайки в социальных сетях и призвали теле- и радиовещателей противостоять «ненормальной эстетике», к которой, в частности, относятся «женоподобные» мужчины.
Участники симпозиума также выслушали выступления актёров, режиссёров и драматургов, которые одобрили новые ограничения.
«У наших творцов есть долг — делать каждую работу просто и без каких-либо изысков, безмолвно транслируя зрителям позитивную энергию», — заявил режиссёр Чжан Юнсинь.
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