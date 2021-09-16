МИД Франции: разрывая «сделку века», Австралия наносит Франции «удар в спину»

Контракт на покупку Австралией 12 французских подлодок в своё время был назван «сделкой века». Но, как сообщает Le Monde, сейчас Австралия решила его разорвать, объяснив это тем, что вместо обычных хочет атомные подлодки. Министр иностранных дел Франции назвал такое решение «ударом в спину».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что они разрывают контракт с Францией на поставку подводных лодок, который заключили ещё в 2016 году и называли «сделкой века». Вместо этого они решили строить атомные подлодки на базе американских и британских технологий. Как отмечает Le Monde, по их словам, это решение связано с тем, что изменились их потребности. Штаты и Великобритания со своей стороны подтвердили создание с Австралией нового большого партнёрства.



Но этот разрыв означает потерю для французского судостроительства €56 млрд. В рамках контракта Франция должна была построить для Австралии 12 обычных подлодок на основе модели Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение «ударом в спину»*. «Мы установили с Австралией отношения доверия, это доверие предано», — заявил он. Он отметил, что чувствует злость и горечь, но Австралии ещё придётся объясниться. Кроме того, его беспокоит поведение американцев, поскольку такое одностороннее решение Австралии похоже на то, как вёл себя Трамп.

О том, что таким решением Австралия не держит данного слова, заявила и министр обороны Франции Флоранс Парли. По её мнению, это серьёзный поворот в сфере геополитики и международной политики.

Великобритания поспешила заверить Францию, что не собиралась переходить ей дорогу, не пыталась извлечь выгоду. Просто сама Австралия решила, что ей нужны другие вооружения. Министр обороны Великобритании напомнил, что они с Францией — близкие военные союзники.

В свою очередь, и глава США Джо Байден попытался снизить напряжённость, заявив, что Штаты хотят работать с Францией в этой стратегически важной области.

Но при этом лидер Великобритании Борис Джонсон отметил, что у его страны, Австралии и США общая история, связанная с мореходством. И Лондон был единственным, с кем Вашингтон делился когда-либо такими технологиями. По мнению неназванного высокопоставленного чиновника США, такое партнёрство свяжет Австралию, Штаты и Великобританию на долгие годы.

Страны не говорят про Китай, но, по словам экспертов, их сотрудничество явно выстроено против его региональных амбиций. Так, и сам Байден ещё с момента своего избрания говорил, что намерен противостоять Китаю, но не напрямую. Он называл главной силой США их союзы. И назначил на 24 сентября саммит лидеров Австралии, Индии и Японии, притом что этот формат давно был в полузабытом состоянии.

Сам Китай раскритиковал продажу американских атомных подлодок Австралии, назвал это крайне безответственным. По словам китайских представителей, эта сделка «подрывает мир и стабильность в регионе, усиливает гонку вооружений и ставит под угрозу международные усилия по нераспространению ядерного оружия».



Не рада такому решению и Новая Зеландия. Она ещё в 1985 году закрыла свои воды для атомных подводных лодок и для Австралии не намерена делать исключения, отмечает Le Monde.

*Комментарий ИноТВ: «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.