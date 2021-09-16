МИД Франции: разрывая «сделку века», Австралия наносит Франции «удар в спину»
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что они разрывают контракт с Францией на поставку подводных лодок, который заключили ещё в 2016 году и называли «сделкой века». Вместо этого они решили строить атомные подлодки на базе американских и британских технологий. Как отмечает Le Monde, по их словам, это решение связано с тем, что изменились их потребности. Штаты и Великобритания со своей стороны подтвердили создание с Австралией нового большого партнёрства.
Но этот разрыв означает потерю для французского судостроительства €56 млрд. В рамках контракта Франция должна была построить для Австралии 12 обычных подлодок на основе модели Barracuda.
Не рада такому решению и Новая Зеландия. Она ещё в 1985 году закрыла свои воды для атомных подводных лодок и для Австралии не намерена делать исключения, отмечает Le Monde.
*Комментарий ИноТВ: «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
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