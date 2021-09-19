Le Monde: Европа должна извлечь три урока из нового альянса США, Великобритании и Австралии

Новое соглашение между США, Великобританией и Австралией не только больно ударило по Франции, но и подрывает положение всей Европы на международной арене, считает Le Monde. Евросоюзу необходимо извлечь три урока из сложившейся ситуации: Вашингтон всегда придерживается принципа «Америка прежде всего», Лондон сделал важный шаг по повышению своего статуса после брексита, а ЕС необходимо решить, в каком статусе участвовать в реорганизации миропорядка, который проходит в рамках борьбы США с Китаем.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вправе возмущаться отказом Австралии от контракта на поставку французских дизель-электрических подводных лодок, пишет Le Monde в редакционной статье. Вашингтон и Канберра втайне провели подготовку к заключению соглашения между США, Великобританией и Австралией по строительству атомных подлодок, которые помогут сдержать усиление влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Новость о новом трёхстороннем альянсе в сфере безопасности, который назвали AUKUS (по первым буквам в названии стран), стала для Франции «ударом в спину», как выразился глава МИД.

Такой тяжёлый удар особенно ярко продемонстрировал, с какими опасностями сталкиваются государства, которые играют выше пределов своих возможностей, отмечает французская газета. Новый альянс не только является плохим поступком в отношении страны, которая на данный момент является союзником, но и помогает извлечь три урока из сложившейся ситуации.

Первый касается трансатлантических отношений: тем, кто ещё сомневался, администрация Байдена показала, что её позиция не отличается от позиции предыдущего президента. В том, что касается стратегических, экономических, финансовых или других интересов, Соединённые Штаты всегда стоят для Белого дома на первом месте, а «Америка прежде всего» остаётся руководящим принципом его внешней политики. Создание AUKUS направлено против Китая, а не против Франции, но при этом она несёт дипломатические и экономические потери, которые для Вашингтона не играют никакой роли.

Второй урок касается Лондона, для которого новый альянс является важным шагом в дипломатии после брексита. Он помещает Великобританию в качестве игрока в Индийско-Тихоокеанском регионе, чего бы в одиночку она не смогла достичь. Но главное — соглашение снова сближает внешний политический курс Вашингтона и Лондона после недовольства, вызванного выводом американских войск из Афганистана без консультации с союзниками, которые также присутствовали там в течение 20 лет.

Наконец, третий урок одновременно самый важный и самый сложный, потому что его должна извлечь Европа. В этой ситуации пострадала не только Франция, но и пошатнулось положение Европы и её роль на мировой арене. В тени столкновения Китая и США происходит реорганизация мира, и ЕС может действовать либо как автономная сила, либо в качестве разрозненных стран, жертвуя надеждой на хоть какое-то влияние в мировой политике и защитой своих интересов.

Иронично, что сообщение о создании альянса AUKUS появилось накануне презентации в Брюсселе стратегии Евросоюза в Индийско-Тихоокеанском регионе, указывает Le Monde. Планы ЕС выглядят невнятно, им не хватает последовательности и костяка в борьбе с возросшим влиянием Китая, и теперь Франция дорого расплачивается за эту слабость.