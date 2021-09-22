Euronews: скандал с Австралией побуждает ЕС демонстрировать больше независимости

08:40 Лукашенко поздравил Путина с днём рождения Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения. В послании белорусский лидер отметил роль главы российского государства в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.

08:37 Манчини осудил болельщиков, освиставших Доннарумму в матче против Испании Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вступился за голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму, который был освистан болельщиками в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА против Испании (1:2).

08:30 Самсонова сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

08:26 Тишковец: первые в сезоне заморозки зафиксированы в Москве Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые в сезоне заморозки зафиксированы в Москве, ближайшие ночи тоже ожидаются с небольшим минусом.

08:24 Коке назвал победу Испании над Италией в Лиге наций исторической Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций УЕФА.

08:12 МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу МВД России утвердило изменённый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. В частности, родители, не согласные с выездом ребёнка, смогут указать, запрещают ли они его выезд до наступления совершеннолетия. Также они смогут определить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

08:10 Шоу: Роналду улучшил атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед» Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о влиянии форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду на команду.

07:55 В родном городе Туктамышевой сделали огромное граффити в её честь Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась новым фото.

07:50 Роспотребнадзор объяснил правила доступа в COVID-free зоны на Урале В Свердловской области посетителей свободных от COVID-19 зон будут пускать в них на основании сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесённое в последние шесть месяцев заболевание.

07:44 Кожевников: для агента Теофаноса создание бардака в нашем хоккее — самый выгодный бизнес Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об агенте Поле Теофаносе, который работает со многими российскими игроками.

07:38 Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» доставили на стартовую площадку космодрома Космический корабль «Шэньчжоу-13», на котором китайские космонавты отправятся на орбитальную станцию «Тяньгун», доставлен на стартовую площадку космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая вместе с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F».

07:23 Глава МИД Японии обсудил с Блинкеном климатические изменения Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в рамках которого они обсудили Китай, КНДР и вопросы климата.

07:23 Хабиб поддержал Зинченко после критики из-за совместной фотографии Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко после совместной фотографии.

07:13 Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе Бразильский боец Bellator Патрисиу Фрейре объявил об отказе от чемпионского титула в лёгком весе.

07:03 Три человека погибли при пожаре в Якутии Женщина и двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в якутском посёлке Сангар, сообщили в МЧС.

06:30 В Европарламенте выразили обеспокоенность сотрудничеством России и Белоруссии Участники политического объединения «Зелёные / Европейский свободный альянс» представили на рассмотрение Европарламента проект резолюции, который посвящён ситуации в Белоруссии после «года протестов». В документе, с которым ознакомился RT, среди прочего говорится об обеспокоенности евродепутатов политикой действующих властей республики, в том числе их сотрудничеством с Россией.

06:16 В Москве 7 октября ожидается до +12 °С В Москве в четверг, 7 октября, ожидается до +12 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

05:53 Корабли ТОФ вышли в Японское море для учений Ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» вышли в Японское море для проведения учебных ракетных стрельб.

05:33 Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 20 В Пакистане в провинции Белуджистан в результате мощного землетрясения погибли как минимум 20 человек, свыше 200 граждан пострадали.

05:20 Испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа запланировали на конец 2022 года Технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.

04:58 Президент Перу назначил новый состав правительства Президент Перу Педро Кастильо привёл к присяге новый состав правительства республики. Об этом сообщает El Comercio.

04:37 CNN заявил об атаках «российских хакеров» на правительственные сайты США «Российские хакеры» в последние месяцы 2021 года якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, информирует CNN со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности.

04:17 Псаки не станет делать прогнозов о возможности встречи Байдена и Путина в Риме Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не будет выступать с прогнозами касательно возможности встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Риме в конце октября.

03:49 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Аргентине Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США.

03:28 В Пакистане из-за землетрясения погибли 15 человек Как минимум 15 человек скончались в результате землетрясения, произошедшего в Пакистане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей Управления по ликвидации стихийных бедствий.

03:23 В России призвали не драматизировать ситуацию с сотрудниками ООН в Эфиопии Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия призывает не драматизировать ситуацию с объявлением Эфиопией семи сотрудников ООН персонами нон грата.

02:55 В МИД России считают AUKUS угрозой договорённостям по ядерному оружию Оборонный союз США, Великобритании и Австралии (AUKUS) создаёт угрозу режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

02:47 Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,8 у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

02:34 В МИД России заявили об угрозе превращения космоса в арену конфликтов Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.

02:15 В Бразилии 60% взрослого населения привились от коронавируса По информации бразильского Минздрава, 60% взрослого населения страны полностью вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

01:54 Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили беспилотник со стороны хуситов Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии ликвидировали заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Абха.

01:45 Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Пакистане Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 на территории Пакистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

01:32 Москалькова призвала проверить тюремную больницу в Саратовской области Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулёзной больнице №1 Управления ФСИН России по Саратовской области в связи с появившимся видео с пытками заключённых.

01:18 США допускают введение санкций за нарушение прав человека в Эфиопии Вашингтон допускает задействование санкций за нарушение прав человека в Эфиопии, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

00:59 Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

00:53 Карпин назвал Джикию лидером сборной России по футболу Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает защитника московского «Спартака» Георгия Джикию лидером национальной команды.

00:47 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Боснии и Герцеговине Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на территории Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Геологическая служба США.

00:39 Шичкин завоевал бронзу ЧЕ по велоспорту на треке в Швейцарии Россиянин Влас Шичкин завоевал бронзовую медаль в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Швейцарии.

00:36 Премьер-министр Перу Бельидо ушёл в отставку Президент Перу Педро Кастильо отправил в отставку правительство Гидо Бельидо. Об этом сообщает газета El Comercio.

00:32 Мамиашвили заявил, что ФСБР подаст протест на судейство в поединке Велиевой Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что тренерский штаб сборной подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира 2021 года в Осло с участием россиянки Ханум Велиевой.

00:17 Суд в США одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит $448 957 108 в ходе соглашения с американским Минюстом по делу о неуплате налогов. Об этом сообщается в документах, поступивших в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния.

00:08 Глебов — о вызове в сборную России по футболу: был в шоке от новости Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился эмоциями после первого вызова в сборную России по футболу.

23:55 Сборная Испании пробилась в финал Лиги наций УЕФА Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Италии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА.

23:55 Белый дом прорабатывает детали будущих переговоров Байдена и Си Цзиньпина В администрации США прорабатывают детали будущих переговоров американского президента Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

23:45 В Дании прекратили вакцинацию несовершеннолетних препаратом Moderna В целях безопасности власти Дании приняли решение о прекращении вакцинации несовершеннолетних граждан препаратом компании Moderna.

23:37 Бодниева осталась недовольна игрой женской сборной России по гандболу Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева заявила, что её подопечные делали неоправданные ошибки в матче квалификационного турнира чемпионата Европы с командой Швейцарии (26:22).

23:31 Мантуров прокомментировал ситуацию в российской фармацевтике Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому прокомментировал ситуацию в российской фармацевтике.

23:26 СМИ: «Анахайм» выставил Волкова на драфт отказов НХЛ Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» выставил российского форварда Александра Волкова на драфт отказов.

23:22 Во Франции заявили о солидарности европейцев с позицией Парижа по подлодкам Во время встреч с партнёрами из Европы, по словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, он был поражён солидарностью европейцев с Парижем по вопросу спора с США в связи с потерей контракта с Австралией, касающегося продажи подводных лодок.